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Sivas'ta Temmuz ayında 54 bin yolcu uçtu



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas'ta Temmuz ayı içerisinde Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 54 bin 886 yolcu hizmet aldı.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Temmuz ayı havalimanı İstatistiklerine göre; Temmuz ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 54 bin 886 oldu. Nuri Demirağ Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise 381 oldu. Dış hatlar uçak trafiği de 384'e ulaştı.

2017 yılı Temmuz ayında Nuri Demirağ Havalimanı'nda yük trafiği toplamda 525 ton olarak gerçekleşti. Havalimanından yılın ilk 7 ayı 323 bin 937 yolcu hizmet alırken, hizmet verilen toplam uçak trafiği ise 2 bin 334'e, yük trafiği ise 2 bin 570 tona ulaştı.

(UY-Y-)



09.08.2017 16:30:47 TSI

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