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Malatya Havalimanı Temmuz ayında 85 bin 81 yolcuyu ağırladı



MALATYA (İHA) - Malatya Havalimanında Temmuz ayında 85 bin 81 yolcuya hizmet verildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü 2017 yılı Temmuz ayı Havalimanı İstatistiklerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında Malatya Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134 artışla 83 bin 810, dış hat trafiği ise yüzde 134 artışla bin 271 olurken havalimanında toplamda ise yüzde 134 artışla 85 bin 81 yolcuya hizmet verildi. Temmuz ayında Malatya Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği yüzde 122 artışla 629 olurken, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 50 artışla 12 oldu.

2017 yılının ilk 7 aylık döneminde Malatya Havalimanından bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 497 bin 389 yolcu hizmet alırken, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 11 artışla 4 bin 190'a, yük trafiği ise yüzde 9 artışla 3 bin 942 tona ulaştı.

(BT-SD-Y)



09.08.2017 16:33:52 TSI

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