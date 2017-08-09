YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İvrindi İmam Hatip Lisesi mezunları bir araya geldi

İvrindi İmam Hatip Lisesi mezunları bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, İmam Hatip Lisesi mezunları, okulda düzenlenen mezunlar gününde bir araya geldi. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel'inde katıldığı mezunlar gününde büyük coşku yaşandı.

İvrindi İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen mezunlar günü, eski ve yeni mezunları bir araya getirdi. Mahfuz Kıyıcı, Ahmet Önder, Murteza Yenal ve Ahmet Kürcen tertip komitesinde yer aldığı mezunlar gününe, yurdun değişik yerlerinden çok sayıda mezun katıldı. Katılımcılara teşekkür eden Balya İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Kürcen," Düzenlediğimiz etkinlik pek çok arkadaşımızı bir araya getirdi. Etkinliğimizde, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel'de bizleri onurlandırdı. Yurdumuzun değişik il ve ilçelerinde görev yapan, esnaf olarak çalışan ve kendi işlerini kuran mezunlarımız katılarak hoş muhabbet meclisi oluşturdular. Mezunlar buluşmasına okulumuzda halen görev yapan idareci ve öğretmenlerimiz ile daha önce idarecilik ve öğretmenlik yapmış şu anda emekli olan öğretmenlerimiz de katılarak bizleri çok mutlu ettiler. Dostane ve samimi muhabbet ve sohbetlerin olduğu buluşmamızı, sonraki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz. Bu etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederiz" dedi.

(FT)



09.08.2017 16:34:43 TSI

NNNN

