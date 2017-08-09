ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İvrindi İmam Hatip Lisesi mezunları bir araya geldi

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:32
İvrindi İmam Hatip Lisesi mezunları bir araya geldi
İvrindi İmam Hatip Lisesi mezunları bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, İmam Hatip Lisesi mezunları, okulda düzenlenen mezunlar gününde bir araya geldi. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel'inde katıldığı mezunlar gününde büyük coşku yaşandı.
İvrindi İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen mezunlar günü, eski ve yeni mezunları bir araya getirdi. Mahfuz Kıyıcı, Ahmet Önder, Murteza Yenal ve Ahmet Kürcen tertip komitesinde yer aldığı mezunlar gününe, yurdun değişik yerlerinden çok sayıda mezun katıldı. Katılımcılara teşekkür eden Balya İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Kürcen," Düzenlediğimiz etkinlik pek çok arkadaşımızı bir araya getirdi. Etkinliğimizde, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel'de bizleri onurlandırdı. Yurdumuzun değişik il ve ilçelerinde görev yapan, esnaf olarak çalışan ve kendi işlerini kuran mezunlarımız katılarak hoş muhabbet meclisi oluşturdular. Mezunlar buluşmasına okulumuzda halen görev yapan idareci ve öğretmenlerimiz ile daha önce idarecilik ve öğretmenlik yapmış şu anda emekli olan öğretmenlerimiz de katılarak bizleri çok mutlu ettiler. Dostane ve samimi muhabbet ve sohbetlerin olduğu buluşmamızı, sonraki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz. Bu etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederiz" dedi.
(FT)

09.08.2017 16:34:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Olgay Alışık unutulmadı
YEREL

OLGAY ALIŞIK UNUTULMADI
Ayvalık Belediyesi Sarımsaklı için kolları sıvadı
YEREL

AYVALIK BELEDİYESİ SARIMSAKLI İÇİN KOLLARI SIVADI
Aydınlıoğlu'dan körfez ilçelerine doktor müjdesi
YEREL

AYDINLIOĞLU'DAN KÖRFEZ İLÇELERİNE DOKTOR MÜJDESİ
Burhaniye'de yardımsever sanatçıya yaş günü sürprizi
YEREL

BURHANİYE'DE YARDIMSEVER SANATÇIYA YAŞ GÜNÜ SÜRPRİZİ
Yargıtay Başkanı Cirit'i milletvekilleri ziyaret etti
YEREL

YARGITAY BAŞKANI CİRİT'İ MİLLETVEKİLLERİ ZİYARET ETTİ
Şehit ailelerini ziyaret ettiler
YEREL

ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİLER
Edremit Toplum Sağlığı Ve Sağlıklı Yaşam Merkezi temel atma töreni yapıldı
YEREL

EDREMİT TOPLUM SAĞLIĞI VE SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILDI
Burhaniye'de belediye deniz temizliğine aralıksız devam ediyor
YEREL

BURHANİYE'DE BELEDİYE DENİZ TEMİZLİĞİNE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Kuzey Ege havzası &quot;Taşkın Yönetim Planı&quot; toplantısı yapıldı
YEREL

KUZEY EGE HAVZASI "TAŞKIN YÖNETİM PLANI" TOPLANTISI YAPILDI
Burhaniyeli eski futbolcular Kazdağı'nda buluştu
YEREL

BURHANİYELİ ESKİ FUTBOLCULAR KAZDAĞI'NDA BULUŞTU
Burhaniye'de belediye asfalt yol yapımına başladı
YEREL

BURHANİYE'DE BELEDİYE ASFALT YOL YAPIMINA BAŞLADI
Burhaniye'de destekleme ve yetiştirme kursları başladı
YEREL

BURHANİYE'DE DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI BAŞLADI
Kazdağı'na ziyaretçi akını
YEREL

KAZDAĞI'NA ZİYARETÇİ AKINI
Aydınlıoğlu'dan Ayvalık Devlet Hastanesi'ne dev hizmet
YEREL

AYDINLIOĞLU'DAN AYVALIK DEVLET HASTANESİ'NE DEV HİZMET