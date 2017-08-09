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Ayvalık Belediyesi Sarımsaklı için kolları sıvadı



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Küçükköy Mahallesi'ne bambaşka bir görünüm kazandırmayı amaçlayan Ayvalık Belediyesi çalışmalara Sarımsaklı Özgürlük Parkı'ndan başladı.

Önümüzdeki kış aylarında, Sarımsaklı için hazırlanan çok ciddi projeleri hayata geçireceklerini müjdeleyen Belediye Başkanı Rahmi Gençer, geçtiğimiz kış ağır hasar gören bölgelerinden biri olan parkta, görsel farklılığın yanı sıra kalıcı bir hizmet sunmak istediklerini belirtti. Başkan Rahmi Gençer, parktaki çalışmaların bir gün içinde tamamlanmasının talimatını da vermeyi ihmal etmedi.

(SS)



09.08.2017 16:35:49 TSI

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