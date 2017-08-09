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Olgay Alışık unutulmadı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:36
Olgay Alışık unutulmadı
Olgay Alışık unutulmadı

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 15 ay önce kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Olgay Alışık'ın ressam annesi Emine Alışık oğlunun anısına anlamlı bir sanatsal etkinlik düzenledi. Emine Alışık'ın organize ettiği etkinliğe 70 ressam, yaptıkları birer adet tablo ile katılarak destek verdiler.
Ayvalık'ta Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kafeteryada düzenlenen organizasyonda; Emine Alışık'ın sanatçı dostları birer adet olmak üzere 70 adet eserini 15 ay önce hayatı kaybeden Olgay Alışık için sergiledi.
Serginin açılış kokteylinde; Serginin kuratörü Emine Alışık ile eşi Ayvalık'ın tanınmış restoran işletmecilerinden Ayhan Alışık'ın son derece duygusal anlar yaşadıkları gözlendi.
Oğlunun acısını ilk gün gibi halen daha taze olarak yaşayan ünlü ressam Emine Alışık muhabirimize yaptığı açıklamada, oğlunun anısına İstanbul-Nişantaşı'nda organize ettiği serginin ardından memleketi olan Ayvalık'ta açılan bu serginin 2. olduğunu söyledi.
'Bir Nefes Gibi' adını taşıyan sergiye; Türkiye başta olmak üzere Fransa, Yunanistan, Almanya, Hindistan gibi ülkelerdeki sanatçı arkadaşlarının da kendisine destek vererek acısını paylaştığını kaydeden Emine Alışık, 15 ay önce yitirdiği oğlunun adını bu sergilerle yaşatmaya çalıştığını vurgulayarak, "Seneye inşallah yine aynı sergiyi Ayvalık'ta organize etmeyi düşünüyorum. Çünkü Ayvalık'ı çok seviyorum" dedi.
Ressam Emine Alışık'ın oğlu Olgay Alışık'ın anısına düzenlediği 'Bir Nefes Gibi' adını taşıyan serginin 18 Ağustos'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacağı öğrenildi.
(SS)

09.08.2017 16:37:45 TSI
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