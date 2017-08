YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gölyazı'ya çözüm arayışı

Gölyazı'ya çözüm arayışı



(Fotoğraflı)



Muharrem Doğantez

BURSA (İHA) - Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliğe sahip önemli merkezlerinden biri olan Gölyazı'yı ziyaret eden Vali İzzettin Küçük, sıkıntıları yerinde dinledi.

Nilüfer Kaymakamı Mustafa Kılıç, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Jandarma Komutanı Ahmet Hacıoğlu, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Müdürü Serpil Arık, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları ve alt yapı kurum temsilcilerinin de hazır bulunduğu ziyarette Vali İzzettin Küçük incelemelerde bulundu. Küçük, çözüm için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı. Gölyazı'nın hak ettiği turizm değerine ulaşması için meselelerin giderilmesi gerektiğini kaydeden Vali İzzettin Küçük, gölde gezi yapan teknelerin sıkı denetim altına alınacağını söyledi. İnsan hayatının her şeyden önemli olduğuna dikkati çeken Küçük, ruhsatsız, can güvenliği olmayan teknelerin faaliyet göstermesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Altyapı kurumlarının Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun izin vermemesinden dolayı çalışma yapamadıklarını dile getirmesi üzerine İzzettin Küçük, "Turizm potansiyeli yüksek Gölyazı'nın sorunlarını ortak akıl ile çözmemiz gerek. Ölenler ve yerin altındaki tarihi kalıntılar önemli ama burada yaşayan insanlar da önemli. Hayatı durduran koruma olamaz. Burada yaşayanların hiç mi değeri yok? Mutlaka bir çözüm bulunmalı" dedi.

Başkan Mustafa Bozbey, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gölyazı'da alt yapı kurumlarının çalışmalarını tamamladıktan sonra üst yapı projelerine hız vereceklerini kaydeden Başkan Bozbey, "Alt yapı kurumları çalışmalarını bir an önce tamamlayıp buradan ayrılırsa biz de projelerimizi hayata geçireceğiz. Burada ayrıca çevre yolu da yeniden düzenlenmeli. Çünkü kışın sular yükseliyor ve yol altta kalıyor. Bölgede kazılarımız devam ediyor. Kız Adası ve girişteki nekropol alanında da çalışmalarımız var. İnanılmaz tarihi değerlere ulaştık. Burada otopark sıkıntısı da yaşamaktayız. Taşıma yapıyoruz ama merkeze yakın bir yerde otopark oluşturabilirsek insanlar daha memnun olacaktır. Amfi tiyatro bölgesinde kamulaştırma çalışmamız var. Bu alan da ortaya çıktığında bölge önemli bir değere kavuşacak. Meydan projemiz var ama kuruldan onay bekliyoruz. Onay gelince projelerimiz başlayacak ve konaklama üniteleri de ortaya çıkacak. Biz kurum olarak Gölyazı'nın hak ettiği değeri alması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bozbey, BUSKİ yetkilileri de bölgede içme suyu hatları yenileme ve kanalizasyon çalışmalarını tamamladıklarını belirterek 15 gün içerisinde Gölyazı'dan ayrılacaklarını söyledi. UEDAŞ ve Bursagaz yetkilileri de Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun izin vermemesinden dolayı çalışma yapamadıklarını dile getirerek izin talebinde bulundu.

Toplantıda bölge halkı da otopark, balıkçı barınağı, imar, ürün pazarı gibi taleplerini Vali Küçük'e iletti.

Vali İzzettin Küçük, Başkan Bozbey ve beraberindekiler daha sonra Nilüfer Belediyesi tarafından hizmete sunulan Göl Kuşu'nu da inceledikten sonra tekneyle Kız Ada'ya hareket etti. Küçük ve Bozbey, Nilüfer Belediyesi, Uludağ Ünivesitesi Arkeoloji Bölümü ve Müzeler Müdürlüğü iş birliğiyle Kız Ada'da yapılan Apollonia Tapınağı kazı çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Vali Küçük, burada yapılan çalışmaların hızlanması adına ekip sayısının artırılması ve bölgenin ziyarete açılmasıyla ilgili önerilerde bulundu. Ağlayan Çınar'ı da ziyaret eden Küçük, bölgede hizmet veren Nilüfer Belediyesi ve ilgili kurumlara çalışmalarından dolayı teşekkür ederek gereken desteği vereceklerini açıkladı.

(MŞ)



09.08.2017 16:38:19 TSI

NNNN