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Dünya üçüncüsü güreşçi Aktürk İl Müdür Vekili Bektaş ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Murat Yüksel

ÇANAKKALE (İHA) - 1-6 Ağustos tarihleri arasında Finlandiya´nın Tampere kentinde gerçekleştirilen Gençler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 120 kiloda dünya üçüncüsü olan milli güreşçi Feyzullah Aktürk Güreş İl Temsilcisi Cem Özden Çan Belediyesi Güreş Kulübü Başkanı Emin Özen ve Çan Belediyesi Güreş kulübü antrenörü Halil Pulat ile birlikte Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Sedat Bektaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Sedat Bektaş başarılı güreşçi Feyzullah Aktürk'ü tebrik ederek hediyesini takdim etti. Bektaş ziyarette yaptığı konuşmada, " Finlandiya'da gerçekleştirilen Gençler Dünya Güreş Şampiyonasından bronz madalya alarak dünya üçüncüsü olan milli güreşçiFeyzullah Aktürk'ü ve antrenörü Halil Pulat'ı başarılarından dolayı tebrik ediyorum ve bundan sonra katılacakları şampiyonalarda başarılar diliyorum "dedi.

(GD)



09.08.2017 16:39:21 TSI

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