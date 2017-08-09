ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dünya üçüncüsü güreşçi Aktürk İl Müdür Vekili Bektaş ziyaret etti

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:37
Dünya üçüncüsü güreşçi Aktürk İl Müdür Vekili Bektaş ziyaret etti
Dünya üçüncüsü güreşçi Aktürk İl Müdür Vekili Bektaş ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Murat Yüksel
ÇANAKKALE (İHA) - 1-6 Ağustos tarihleri arasında Finlandiya´nın Tampere kentinde gerçekleştirilen Gençler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 120 kiloda dünya üçüncüsü olan milli güreşçi Feyzullah Aktürk Güreş İl Temsilcisi Cem Özden Çan Belediyesi Güreş Kulübü Başkanı Emin Özen ve Çan Belediyesi Güreş kulübü antrenörü Halil Pulat ile birlikte Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Sedat Bektaş'ı ziyaret etti.
Ziyarette Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Sedat Bektaş başarılı güreşçi Feyzullah Aktürk'ü tebrik ederek hediyesini takdim etti. Bektaş ziyarette yaptığı konuşmada, " Finlandiya'da gerçekleştirilen Gençler Dünya Güreş Şampiyonasından bronz madalya alarak dünya üçüncüsü olan milli güreşçiFeyzullah Aktürk'ü ve antrenörü Halil Pulat'ı başarılarından dolayı tebrik ediyorum ve bundan sonra katılacakları şampiyonalarda başarılar diliyorum "dedi.
(GD)

09.08.2017 16:39:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bosnalı öğrenciler Lapseki'de kahvaltıda bir araya geldi
YEREL

BOSNALI ÖĞRENCİLER LAPSEKİ'DE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ
Prefabrik camiler ibadete açıldı
YEREL

PREFABRİK CAMİLER İBADETE AÇILDI
Turan, &quot;Bizim hizmet anlayışımızda siyasi parti ayrımının yeri yok&quot;
YEREL

TURAN, "BİZİM HİZMET ANLAYIŞIMIZDA SİYASİ PARTİ AYRIMININ YERİ YOK"
Termal Park'tan Çan Belediyesi güreşçilerine kahvaltı
YEREL

TERMAL PARK'TAN ÇAN BELEDİYESİ GÜREŞÇİLERİNE KAHVALTI
Bosna Hersek'ten Çanakkale'ye dostluk ziyareti
YEREL

BOSNA HERSEK'TEN ÇANAKKALE'YE DOSTLUK ZİYARETİ