YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bosnalı öğrenciler Lapseki'de kahvaltıda bir araya geldi

Bosnalı öğrenciler Lapseki'de kahvaltıda bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Bosna-Hersek'in Zenitsa şehrinin Ahmici köyünden gelen 17 kişilik öğrenci grubu Lapseki Sahil Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Sahil Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ev sahipliği yaptı. Kafilede Kurtuluş Savaşlarında 14 yıl cephede yer alan Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Yılmaz Çanakkale Valiliği ile Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından düzenlenen ortak proje kapsamında gelen öğrencileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını anlattı. Öğrenciler ayrıca Lapseki ilçesinde bulunan gazeteci-yazar Mustafa Atmaca'yı ziyaret ederek Bosna-Hersek ile Çanakkale arasındaki kardeşlik duygularını anlatan yazı dizisi için teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

(GD)



09.08.2017 16:40:01 TSI

NNNN

