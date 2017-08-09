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Çaldıran'da işgal edilen yollar tek tek açılıyor



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde vatandaşlar tarafından mahalle arasında işgal edilen yolların tespiti yapılarak yeniden kullanıma açılması için çalışma başlatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ile Çaldıran Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda işgal edilen yolların yeniden kullanıma açılması çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmaların yapıldığı Kilimli ile Buğulukaynak mahalleleri arasındaki güzergahta işgal edilen yolun yeniden hizmete girmesiyle birlikte ilçeye 27 kilometrelik bütümlü sıcak asfalt yol kazandırılmış olacak

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Sellik ve Yaykılıç arasındaki grup mahalle yolunda işgal edilen kullanıma kapalı alanların açılmasına başladıklarını belirterek, "Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ile Çaldıran Belediyesi ekiplerimizce tespit çalışmalarında bulunarak, kullanılmayan yolların tespitinin ardından işgal edilen alanlardaki duvarların yıkımıyla birlikte altyapı çalışmalarının ardından 27 kilometrelik bütümlü sıcak asfalt yol yapımına başlanacak. İlçemizin en kalabalık grup mahalle yolunda Sellik, Kurtoğlan, Doyumalan, İncealan, Aşağı Çanak, Yukarı Çanak, Sarıharman, Evciller, Yuvacık, Salahane, Buğulukaynak, Kilimli ve Yaykılıç mahallelerimizin rahat kullanabilecekleri bütümlü sıcak asfalttan oluşan yolları kullanıma açılmış olacak. Daha önce kullanılan yollarda büyük sorunlar yaşayan vatandaşlarımızın yol çilesini de belediyemiz çözmüş olacak. Çalışmaları sonbahara kadar bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

(MSA-Y)



09.08.2017 16:40:31 TSI

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