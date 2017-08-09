Erbakan Vakfı üye kabul standı açtı
(Fotoğraflı)
Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Erbakan Vakfı Afyonkarahisar İl Temsilciliği tarafından, kentte üye kabul standı açıldı.
Merkez PTT binası önünde açılan stantta vakıf görevlileri üye kabul işlemi yaptı.
Türkiye genelinde başlatılan "yıl sonuna kadar Türkiye'de hedef 1 milyon üye" kampanyasına destek vermek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte açılan standın 1 hafta boyunca hizmet vereceği belirtildi.
Standa ayrıca tüm Afyonkarahisarlılar da davet edildi.
(GC-
09.08.2017 16:46:41 TSI
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