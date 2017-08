YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Cabbar ve Ak Parti İlçe Teşkilatı Kaymakam Duru'yu ziyaret etti

Başkan Cabbar ve Ak Parti İlçe Teşkilatı Kaymakam Duru'yu ziyaret etti



KAYSERİ (İHA) - Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Teşkilatı ve İlçe Emniyet Müdürü Volkan Barış Salgar ile birlikte Develi Kaymakamı Murat Duru'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette trafik kazaları, gürültü kirliliği ve madde bağımlılığı ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda gündem olan konuların önüne geçmek adına uygulanacak tedbirler üzerine istişarelerde bulunuldu. Develi Belediyesi ve AK Parti İlçe Teşkilatı olarak Develi için maddi-manevi her türlü engeli ortadan kaldıracak proje ve çalışmaların içerisinde olacaklarını belirten Başkan Cabbar ve İlçe Başkanı Durukan, "Kaymakamlık bünyesinde alınacak her tür tedbirin destekçisiyiz" mesajını verdiler.

Ayrıca Başkan Cabbar, "Kayseri Valiliğimizin önderliğinde diğer resmi kurum ve kuruluşlarla birlikte Belediyemizin de içerisinde bulunduğu "Bağımlılık Danışma Merkezi Kurulması" projesi çerçevesinde Aşağı Everek Mahallesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı içerisinde bir ofis açmış bulunuyoruz. Yine proje kapsamında madde bağımlılığıyla ilgili 5 öğretmenimiz iki aylık uzmanlık eğitimi almış olup her gün bir öğretmen arkadaşımız ofisimizde danışma ve rehabilitasyon çalışmaları yürütecektir. Ofisimiz Eylül ayı içerisinde okulların açılması ile birlikte faaliyete geçecektir" açıklamalarında bulundu. Başkan Cabbar ayrıca madde bağımlılığı ile mücadelenin sadece resmi kurumların görevi olmadığını topyekûn bir mücadele gerektiğini belirterek Develililerin daha duyarlı ve bilinçli davranmaları gerektiğini vurguladı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, "Develimizin refahı için hep birlikte mücadele içerisinde olacağız" diyerek Başkan Cabbar ve diğer ziyaretçilere ziyaretlerinden ve sağduyulu davranışlarından ötürü teşekkürlerini iletti.

