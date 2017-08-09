YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti ilçe kongreleri Eylül ayında yapılacak

AK Parti ilçe kongreleri Eylül ayında yapılacak



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, partinin ilçe kongrelerinin Eylül ayında yapılacağını ifade etti.

Belde ve ilçe delege seçimlerini tamamlayan ardından tüzük gereği nüfusu 5 binin üzerinde olan 4 belde kongresini gerçekleştiren AK Parti İlçe kongreleri Kurban Bayramı sonrası Eylül ayında başlayacak.

AK Parti İl başkanı Zeki Tosun, 6. Olağan kongre süreci içerisinde ilk olarak tüm ilçe ve belde delege seçimlerini yaptıklarını, Parti tüzüğü gereği nüfusu 5 binin üzerinde olan Filyos, Çatalağzı, Çaydeğirmeni ve Gülüç beldelerinde kongre yaptıklarını belirterek, İlçe kongrelerinin Kurban Bayramı sonrası Eylül ayı içinde yapılmaya başlayacakların söyledi.

Eylül ayı içinde Kilimli ilçe kongresi ile başlayacak olan ilçe kongrelerinin 15 Ekim tarihinde Merkez İlçe kongresi ile sona ereceğini dile getiren Zeki Tosun, belde kongrelerinde olduğu gibi İlçe kongrelerinde de Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği gibi, genç, dinamik ve güçlü kadrolar oluşturacaklarını, yıpranan ve yorulan isimleri değiştirerek, yepyeni yönetimler oluşturacaklarını dile getirdi.

İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından İl kongresinin hazırlıklarına başlayacaklarını da ifade eden Zeki Tosun, AK Parti Zonguldak İl Teşkilatının 6. Olağan kongresini 25 Şubat 2018 tarihine kadar gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

(OA-OA-Y)



09.08.2017 16:54:05 TSI

NNNN

