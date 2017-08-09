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Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu'ndan muhteşem kapanış

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:52
Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu'ndan muhteşem kapanış
Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu'ndan muhteşem kapanış

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Haziran ayı başında 100. Yıl Gençlik Merkezi'nde Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından başlatılan yaz kursları, 8 haftalık eğitimin ardından düzenlenen törenle sona ererken, 1 bin 700 öğrenci katılım belgesi aldı
100. Yıl Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen törene, Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Berkay Çakır, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, Süleymanpaşa Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Deniz Taner, kurs eğitmenleri, öğrenciler ve veliler katılırken bin 700 öğrenci katılım belgesi aldı. 8 hafta süren eğitimler sonunda 17 kurs sona ererken 7 -15 yaş arası öğrenciler kursları tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.
Süleymanpaşa Çocuk Korosu'nun konseri ile başlayan törende, öğrenciler gitar ve piyano dinletisi gerçekleştirirken bale gösterilerinin ardından Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Berkay Çakır yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl kurs başvurusunda çok büyük bir artış oldu. Süleymanpaşa Belediyesi olarak demek ki doğru yoldayız. Hizmetlerimiz devam edecek" dedi.
Katılım belgelerinin öğrencilere eğitimcileri eşliğinde verildiği törende ayrıca Süleymanpaşa Belediyesi tarafından çocuklara yönelik eğlence düzenlendi. Çeşitli yarışmalar ve şovların düzenlendiği eğlence alanında minik kursiyerler doyasıya eğlendi.
(SK-MEF-Y)

09.08.2017 16:54:40 TSI
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