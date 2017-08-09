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Vali Kamçı'dan Kocasinan ve Melikgazi İlçe Nüfus Müdürlüklerine ziyaret

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:56
Vali Kamçı'dan Kocasinan ve Melikgazi İlçe Nüfus Müdürlüklerine ziyaret
Vali Kamçı'dan Kocasinan ve Melikgazi İlçe Nüfus Müdürlüklerine ziyaret

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Vali Süleyman Kamçı, kurum ziyaretleri kapsamında Kocasinan ve Melikgazi İlçe Nüfus Müdürlüklerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ziyaret kapsamında ilk olarak Kocasinan İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Kamçı'ya, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ve Kocasinan İlçe Nüfus Müdürü Orhan Gök eşlik etti.

Kocasinan İlçe Nüfus Müdürlüğündeki odaları tek tek gezen Vali Kamçı, çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Kamçı, nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğu gidermek ve daha iyi hizmet verebilmek için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Bu yıl içerisinde Kocasinan İlçe Nüfus Müdürlüğüne yeni kimlik müracaatının 46 bin olduğunu ifade eden Vali Kamçı, yapılacak çalışmalar hakkında Kocasinan İlçe Nüfus Müdürü Orhan Gök'ten bilgi aldı.

Bu ziyaretin ardından Melikgazi İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Kamçı, burada da vatandaşlar ve çalışanlarla bir araya gelerek sohbet etti. Ziyarette Vali Kamçı'ya Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yirik ve Melikgazi İlçe Nüfus Müdürü Mahmut Teke eşlik etti. Nüfus işlemleri için nüfus müdürlüğüne gelen vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Kamçı, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Melikgazi İlçe Nüfus Müdürlüğüne yeni kimlik müracaatının 55 bin 500 kişi olduğunu ifade eden Vali Kamçı, yapılacak çalışmalar hakkında Melikgazi İlçe Nüfus Müdürü Mahmut Teke'den bilgi aldı.

Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinin nüfus bakımından kalabalık ilçeler olduğunu ifade eden Vali Kamçı, bu yoğunluğun ilçe nüfus müdürlüklerine de yansıdığını belirtti.
(SK)

09.08.2017 16:58:31 TSI
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