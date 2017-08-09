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Afyonkarahisar'da İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen spor müsabakaları oluşabilecek sorunlara dair alınması gereken güvenlik tedbirlerinin yanı sıra diğer konuların görüşüldüğü İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz'ın başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair" kanun çerçevesinde kentte oluşturulan Spor Güvenlik Kurulunda görevli paydaşlar katıldı.

Spor müsabakalarının tam bir güvenlik içinde ve amacına uygun olarak ifa edilmesi hususunda açıklamada bulunan Vali Tutulmaz, "İl Spor Güvenlik Toplantısını ilk olarak İçişleri Bakanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımızla birlikte telekonferans yoluyla yaptık. Bakanlarımızdan aldığımız bilgi ve talimatlar doğrultusunda bu toplantıyı yapacağız. Yeni bir sezona başlıyoruz. Bu yeni sezonun spor açısından amacına ve spora uygun bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Bunun içinde hepimize görevler düşüyor. Bizler bu işin parçasıyız. Sadece biri tarafından tüm çalışmaların yürütülmesi ve her herhangi bir aksaklığın giderilmesi mümkün değildir. Bu sadece güvenlik görevlilerinin işi değil, sadece taraftarların ve yöneticilerin de işi değildir. Bu görev hepimizindir. Benim yıllardır gözlemlediğim bir durum var. Burada kulüplere biraz daha fazla görev düşüyor. Kulüplerin istemediği bir olumsuzluğun olma olasılığı çok azdır. Kulüpler hiçbir zaman olumsuz durumu arzu etmiyorlar buna eminiz. Fakat kulüpler problem çıkaracak hiç kimseye el uzatmamalı ve hatta grubun içine almadan dışlamalılar. Ayrıca taraftarların emniyet ve jandarma ile işbirliği içerisinde olmaları gerekiyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kendisine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmelidir. Takımımız bir üst lige yükseldi. Bundan sonra biraz daha rekabet ortamı artacaktır. Bu rekabet ortamında sükûnetimizi korumalıyız. Bunların yanında deplasmana giden taraftarlarımızdan kurallara uyabilecek kişiler seçilmelidir. Kurallar medeni toplumların sürekliliğini sağlamaktadır. Bunun için ilkelerimize sahip çıkarak kendimize, çevremize ve temsil ettiklerimize zarar vermemeliyiz. Kurallara herkes uyacak" dedi.

Toplantıda daha sonra spor müsabakalarının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için müsabaka öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde tüm tedbirlerin alınması ve uygulamada koordineli bir şekilde çalışılarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi adına ilgili diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile toplantı sona erdi.

(GC-



09.08.2017 16:59:55 TSI

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