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Sezon öncesi güvenlik toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu'da, 2017-2018 sezonu öncesinde Bolu Valisi Aydın Baruş'un başkanlığında güvenlik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Bolu'da, 2017-2018 sezonu öncesinde İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Bolu Valisi Aydın Baruş başkanlığındaki toplantıya, Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Nadir Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, İl Sağlık Müdürü Seracettin Çom, Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Zekeriya Gökmen, İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürü İbrahim İzci ve Boluspor taraftar dernekleri başkanları katıldı.

Sezon öncesinde güvenlik önlemlerinin görüşüldüğü toplantıda, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanun'un kararlılıkla yürütülmesi için Emniyet Müdürlüğü, Boluspor kulübü ve ilgili diğer kurumlar arasındaki ortak çalışmanın devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

(FC-RFK-Y)



09.08.2017 17:02:55 TSI

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