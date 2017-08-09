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Müdür Keleş ile Müdür Alper statta incelemelerde bulundu

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:02
Müdür Keleş ile Müdür Alper statta incelemelerde bulundu
Müdür Keleş ile Müdür Alper statta incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş yeni sezonda futbol karşılaşmaların oynanacağı Atatürk Stadında incelemelerde bulundu.
Adıyaman'da 2017-2018 sezonu öncesi müsabakaların yapılacağı Atatürk Stadyumunda Emniyet Müdürü Metin Alper ile incelemelerde bulunan İl Müdürü Fikret Keleş, Sporun her dalında faaliyet gösteren spor kulüplerine ve spora her zaman önem verdiklerini ve sağlıklı bir gençlik yetiştirebilmek için herkese büyük görevler düştüğünü söyledi. Müdür Keleş, "Yeni bir sezon öncesinde ilimiz Atatürk Stadyumunda sayın Emniyet Müdürümüz Metin Alper ile incelemelerde bulunduk. Adıyaman emniyetinin de her zaman spor ve sporcunun yanında olduğunun bilinmesini istiyorum. Özellikle son günlerde ülke gündemini de meşgul eden ve sahalarda yaşanan sorunların ve olumsuzlukların ilimizde yaşanmaması için yapılacak çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Sahalarda özellikle centilmenlik şart. Ben ilimizde asayiş ve huzurun sağlanması adına özveri ile çalışan başta Adıyaman Valimiz Sayın Nurullah Naci Kalkancı olmak üzere emniyet müdürümüze ve tüm emniyet teşkilatımıza bizlere verdikleri destek ve sağladıkları güvenden dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Adıyaman'da tüm spor faaliyetlerinde emniyet önlemlerinin alındığını belirten İl Emniyet Müdürü Metin Alper, "Halkımızın huzuru kadar sporcularımızın ve gençlerimizin de huzuru ve güvenliği bizlerin önceliğidir. Önümüzdeki sezonda ilimizdeki Atatürk Stadyumu ve diğer tesislerimizde olası bir olumsuzluk ya da sporcularımızın yanı sıra halkımızı ve seyircilerimizi etkileyebilecek durumları önlemek amacıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş ile tesislerde incelemelerde bulunduk. Gözlemlerimiz ve karşılıklı yapacağımız işbirliği ve çalışmalar ile birlikte ilimizde sorunsuz bir sezona hazırlanıyoruz. Her zaman duyarlı olan Adıyamanlı vatandaşlarımızın yeni sezonda spor faaliyetlerini en iyi şekilde izlemeleri ve tesislerde oluşabilecek tüm olumsuzlukların önlenmesi adına Emniyet Müdürlüğümüz gerekli hassasiyeti gösterecektir" ifadelerini kullandı.
(CK-SD-Y)

09.08.2017 17:03:42 TSI
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