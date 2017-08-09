ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gürsu festivalle coşacak

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:07
Gürsu festivalle coşacak
Gürsu festivalle coşacak

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Gürsu Belediyesi, 'Kültür, Sanat ve Armut Festivali' düzenliyor.
10-13 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 20. Kültür, Sanat ve Armut Festivali, zengin program içeriğiyle Gürsulular'ın özlediği festival coşkusunu yaşatacak. Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Şehit başkanımız Cüneyt Yıldız'ın vefatı ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sebebiyle iki yıldır gerçekleştiremediğimiz festivalimizi bu yıl yapıyoruz. Festivalimiz dolu dolu programıyla hemşehrilerimizin özlediği festival coşkusunu yaşatacak. Bursalıları bu coşkuyu bizlerle paylaşmak üzere ilçemize bekliyoruz" dedi.
Festival programı kapsamında Gökhan Tepe, Vira Cemal ve Salih Yılmaz konser verecek. 11 Ağustos'ta şehitlerin ruhuna lokma ikramı ve ardından yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak ve üç gün sürecek festivalde; en iyi armut yarışması, doğa sporları şenliği, trap ve adrenalin yarışmaları, türk sanat müziği konseri, halk oyunları ve tiyatro gösterileri de gerçekleştirilecek.
(MŞ)

09.08.2017 17:09:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gölyazı'ya çözüm arayışı
YEREL

GÖLYAZI'YA ÇÖZÜM ARAYIŞI
Yer altı metrosu için ilk sondaj
YEREL

YER ALTI METROSU İÇİN İLK SONDAJ
Kurban kesiminde hijyene dikkat
YEREL

KURBAN KESİMİNDE HİJYENE DİKKAT
MHP İl Başkanı Topçu Mudanyalılarla buluştu
YEREL

MHP İL BAŞKANI TOPÇU MUDANYALILARLA BULUŞTU
İznik kırsalı sıcak asfaltla donatıldı
YEREL

İZNİK KIRSALI SICAK ASFALTLA DONATILDI
Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'na Polonya'dan ödül
YEREL

NİLÜFER HALK DANSLARI TOPLULUĞU'NA POLONYA'DAN ÖDÜL
Bursagaz ve Millenicom aynı mağazada hizmet veriyor
YEREL

BURSAGAZ VE MİLLENİCOM AYNI MAĞAZADA HİZMET VERİYOR
Gebe okulu açılıyor
YEREL

GEBE OKULU AÇILIYOR
Gemlik'te su kesintisi
YEREL

GEMLİK'TE SU KESİNTİSİ
Plajlarda yaz bakımı
YEREL

PLAJLARDA YAZ BAKIMI
Osmangazili sporcu 6. kez Türkiye şampiyonu oldu
YEREL

OSMANGAZİLİ SPORCU 6. KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
Bakan Tüfenkci Yenişehir'de
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ YENİŞEHİR'DE
Dündar'dan MODEF'e destek
YEREL

DÜNDAR'DAN MODEF'E DESTEK
Yiğitler kentsel dönüşümde uzlaşma görüşmeleri sürüyor
YEREL

YİĞİTLER KENTSEL DÖNÜŞÜMDE UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Mollafenari'de hizmet seferberliği
YEREL

MOLLAFENARİ'DE HİZMET SEFERBERLİĞİ
Balıkçı barınağı düzenleniyor
YEREL

BALIKÇI BARINAĞI DÜZENLENİYOR
Dünya müziği Nilüfer'de
YEREL

DÜNYA MÜZİĞİ NİLÜFER'DE
Dağkadı'da 'Çemberimde Gül Oya' neşesi
YEREL

DAĞKADI'DA 'ÇEMBERİMDE GÜL OYA' NEŞESİ
Güreş Balkan Şampiyonası İznik'te yapılacak
YEREL

GÜREŞ BALKAN ŞAMPİYONASI İZNİK'TE YAPILACAK