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Gürsu festivalle coşacak



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Gürsu Belediyesi, 'Kültür, Sanat ve Armut Festivali' düzenliyor.

10-13 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 20. Kültür, Sanat ve Armut Festivali, zengin program içeriğiyle Gürsulular'ın özlediği festival coşkusunu yaşatacak. Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Şehit başkanımız Cüneyt Yıldız'ın vefatı ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sebebiyle iki yıldır gerçekleştiremediğimiz festivalimizi bu yıl yapıyoruz. Festivalimiz dolu dolu programıyla hemşehrilerimizin özlediği festival coşkusunu yaşatacak. Bursalıları bu coşkuyu bizlerle paylaşmak üzere ilçemize bekliyoruz" dedi.

Festival programı kapsamında Gökhan Tepe, Vira Cemal ve Salih Yılmaz konser verecek. 11 Ağustos'ta şehitlerin ruhuna lokma ikramı ve ardından yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak ve üç gün sürecek festivalde; en iyi armut yarışması, doğa sporları şenliği, trap ve adrenalin yarışmaları, türk sanat müziği konseri, halk oyunları ve tiyatro gösterileri de gerçekleştirilecek.

(MŞ)



09.08.2017 17:09:47 TSI

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