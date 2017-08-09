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KUTSO Başkanı Nafi Güral yeni dönemde aday olmayacağını açıkladı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:07
KUTSO Başkanı Nafi Güral yeni dönemde aday olmayacağını açıkladı
KUTSO Başkanı Nafi Güral yeni dönemde aday olmayacağını açıkladı
- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıloğlu'nun da katıldığı istişare toplantında konuşan Nafi Güral, Ekim ayında yapılacak olan seçimlerde KÜTSO Başkanlığı için Meclis Başkanı İsmet Özotraç'ı aday gösterdi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Nafi Güral, yeni dönemde seçilmesi halinde İsmet Özoturaç'ın KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı olması önerisinde bulundu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıloğlu'nun da katıldığı istişare toplantında konuşan Nafi Güral, Ekim ayında yapılacak olan seçimlerde KÜTSO Başkanlığı için Meclis Başkanı İsmet Özotraç'ı aday gösterdi.
Nafi Güral, "Çok dinamik bir ekibimiz var. Bu dinamik ekibimizle bir araya geldik dedik ki; 'Bunu yepyeni bir kadroyla sürdürelim.' KUTSO Meclis Başkanımız İsmet Özotraç'ın yönetim kurulu başkanlığı altında hepimiz onun emrinde hizmet edelim. Onun emrinde hizmet ederken hem odamıza, hem bağlı bulunduğumuz TOBB'a hem de Kütahya'ya olabilecek bütün hizmetlerimizi ekip olarak sunalım" diye konuştu.
Bu arada, Rifat Hisarcıklıoğu da, "Yeni dönemde Nafi Güral KUTSO Meclis Başkanı, İsmet Özorutaç 'da KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı olsun" tavsiyesinde bulundu. (EFE)

09.08.2017 17:09:58 TSI
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