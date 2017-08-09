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Şehzadeler 'de 54 taşınmaz açık ihaleyle satışa sunuluyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi, Tilki Süleymaniye mahallesinde bulunan 54 arsayı açık ihale ile satışa çıkarıyor.

Şehzadeler Belediyesi, Tilki Süleymaniye Mahallesinde, belediyeye ait 54 adet arsayı vatandaşın talebi üzerine satışa çıkarıyor. Mülkiyeti Şehzadeler Belediyesine ait olan arsa vasıflı taşınmazların açık ihale ile satışa çıkaracaklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin bir kısmında belediyemize ait olan bir kısım taşımazlar ile ilgili vatandaşlarımızdan bize satışının yapılması noktasında sürekli talepler geliyordu. Bu arsa vasfında olan taşınmazların büyük bir çoğunluğu yüzölçümleri nedeni ile herhangi bir gelir getirmeyen ve işlenmeyen yerlerdi. Vatandaşlarımızdan gelen bu taleplerin artması üzerine bu 54 adet arsanın satış yapılmasına karar verdik" dedi.

İhalenin 2886 sayılı ihale kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacağını belirten Başkan Çelik "Açık ihale usulü ile yapılacak olan bu satışlarımıza isteyen tüm vatandaşlarımız katılabilecekler. Bu konuda ihaleye katılmak isteyen vatandaşlarımız Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğümüze gelerek gerekli evraklarını tamamlamaları halinde ihaleye katılma hakkına sahip olabilecekler. Ayrıca vatandaşlarımız satışlar ile ilgili ihale şartları ve satış listesinwww.şehzadeler.bel.tradresindeki duyurular bölümünden ulaşabilirler. Açık ihale usulü yapılacak olan satışlarımız 20 - 22 Ağustos tarihlerinde Belediyemiz Gençlik Merkezi binasında yapılacaktır. Bu satışa çıkardığımız toplam 54 taşınmaz ile alakalı belediyem meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda şeffaf bir ihale ile satışını gerçekleştireceğiz" dedi.

(AY-Y)



09.08.2017 17:13:49 TSI

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