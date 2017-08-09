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Büyükşehir Belediyesinden okul seferberliği



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde bulunan 238 okulda bakım onarım seferberliği başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesinde 238 okulda bakım onarım çalışması yapacak. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı mimar ve mühendislerden oluşan teknik ekip, merkez ve 13 ilçedeki okullarla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda 238 okulun ihtiyaçları belirlenerek ihaleye çıkıldı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firmalar okul tadilatlarına başlayacak.

Büyüklüğüne göre 2 ila 12 derslikten oluşan okulların iç ve dış boyaları yenilenecek. Ayrıca okulların zemininde, duvarlarında, ortak kullanım alanları lavabo ve wc'lerde onarım çalışması, yine talepler doğrultusunda okullara yeni wc'ler ve foseptik hatları yapılacak. Elektrik ve kalorifer tesisatları da gözden geçirilecek.

(MSA-Y)



09.08.2017 17:17:13 TSI

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