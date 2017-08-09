YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Battalgazi'de sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Battalgazi'de sıcak asfalt çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediyesi tarafından Tandoğan Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 6 sokakta sıcak asfalt çalışması tamamlanırken, 8 sokakta daha sıcak asfalt çalışması yapılacak.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Tandoğan Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmaları yapılıyor. Tandoğan Mahallesi'nde 6 sokak sıcak asfalta kavuşurken, 8 sokakta daha sıcak asfalt çalışması yapılacak. Tandoğan Mahalle Muhtarı Yusuf Gökalp, yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, "Ben ikinci dönemdir mahalle muhtarıyım. Uzun yıllardır yollarımıza hep yama yapılıyordu. Eskiden yamalı yollarımız şimdi sıcak asfalt oldu. Yapılan çalışmalar sonucu mahalle ve sokaklarımız çok güzel oldu. Mahalleye hangi çalışma yapılırsa yapılsın mahalle ve sokakların yolu düzgün olmadıkça güzellikler ortaya çıkmıyor. Yol güzel olunca her şey güzelleşiyor" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Tercan ise, çalışmalardan memnun olduğunu belirterek, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

(BT-SD-Y)



09.08.2017 17:20:11 TSI

NNNN

