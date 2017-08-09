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Bu havuzlarda milli sporcular yetişecek



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesinin Ahmet Yesevi Mahallesinde ki yüzme havuzunda genç ve çocuklar yüzme dersi alıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye Belediyesi'nin hizmete sunduğu ve Yaz Okulları kapsamında yüzme kurslarının da devam ettiği Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki yüzme havuzunda eğitim gören genç ve çocukları ziyaret etti. Burada sıcak yaz gününü sportif faaliyetlerle geçiren genç ve çocuklarla buluşan Demirkol, çocukların eğitiminde sporun ne derece önemli olduğunu anlattı. Haliliye Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ahmet Yesevi Mahallesindeki yüzme havuzu, her yaştan insanın yararlandığı bir spor noktası haline geldi. Bugün havuzu ziyaret eden ve yüzme öğrenen çocuklarla sohbet eden Demirkol, havuz hakkında bazı bilgiler de verdi.

"Yaz boyu eğitimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz"

Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi'nin gençlerin eğitiminde sportif faaliyetlerin önemine değinerek, "Umuyoruz ki, bu havuzlarda milli sporcular yetişecektir" dedi. Demirkol konuşmasının devamında ise şu ifadelere yer verdi, " Yaz aylarında gençlerimizin tatil dönemini iyi değerlendirmeleri amacıyla Haliliye Belediyesi olarak çeşitli alanlarda sportif faaliyetlerimiz devam etmektedir. Yine aynı şekilde yaz kurslarımız devam etmektedir. TEOG ve LYS'ye hazırlık yine aynı şekilde çeşitli kültürel kurslarımız saz, gitar, keman, halk oyunları Türk Halk Müziği, Tasavvuf Musikisi ve çeşitli faaliyet alanlarında yaz kurslarımız devam etmektedir. Gençlerimizin yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmelerini amaçlamaktayız. Bugün de Haliliye Belediyesinin havuzunda yine aynı şekilde çocuklarımız ve gençlerimizle bir araya geldik. Bu havuzdan inşallah gençlerimizin tekniğine uygun en sağlıklı şekilde yüzme sporunu, yüzme branşını öğrenmelerini sağlamak istiyoruz. İnşallah gelecekte bu gençlerimizin içerisinden milli sporcularımız çıkacaktır diye umut ediyorum. Gençlerimizin yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmelerini kendilerinden özellikle istiyorum" diye konuştu.

"Havuzdan yüzme öğrenmek isteyenler de yararlanabiliyor"

Haliliye Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ahmet Yesevi Mahallesindeki yüzme havuzu, ücretiz olarak 2 saatlik seanslarla dersler veriyor. 4 cankurtaranın görev yaptığı havuzda, güvenlik önlemlerinin yanı sıra, her türlü temizlik ve hijyen kurallarına da önemle dikkat ediliyor. Yüzme havuzu, pazartesi günleri haricinde haftada 6 gün 12:00-14:00, 14:00-16:00 ve 16:00-18:00 saatlerinde 3 seans şeklinde vatandaşlara hizmet veriyor. Havuzdan aynı zamanda yüzme öğrenmek isteyenler de faydalanabiliyor. Yüzme öğrenmek isteyen 7- 12 yaş arası çocuklara yönelik de bayan eğitmen tarafından 09:00-10.30 ve 10.30-12:00 saatleri arasında seanslar halinde ücretsiz kurs hizmeti veriliyor.

(AK-SD-Y)



09.08.2017 17:21:24 TSI

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