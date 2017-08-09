ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bu havuzlarda milli sporcular yetişecek

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:19
Bu havuzlarda milli sporcular yetişecek
Bu havuzlarda milli sporcular yetişecek

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesinin Ahmet Yesevi Mahallesinde ki yüzme havuzunda genç ve çocuklar yüzme dersi alıyor.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye Belediyesi'nin hizmete sunduğu ve Yaz Okulları kapsamında yüzme kurslarının da devam ettiği Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki yüzme havuzunda eğitim gören genç ve çocukları ziyaret etti. Burada sıcak yaz gününü sportif faaliyetlerle geçiren genç ve çocuklarla buluşan Demirkol, çocukların eğitiminde sporun ne derece önemli olduğunu anlattı. Haliliye Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ahmet Yesevi Mahallesindeki yüzme havuzu, her yaştan insanın yararlandığı bir spor noktası haline geldi. Bugün havuzu ziyaret eden ve yüzme öğrenen çocuklarla sohbet eden Demirkol, havuz hakkında bazı bilgiler de verdi.
"Yaz boyu eğitimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz"
Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi'nin gençlerin eğitiminde sportif faaliyetlerin önemine değinerek, "Umuyoruz ki, bu havuzlarda milli sporcular yetişecektir" dedi. Demirkol konuşmasının devamında ise şu ifadelere yer verdi, " Yaz aylarında gençlerimizin tatil dönemini iyi değerlendirmeleri amacıyla Haliliye Belediyesi olarak çeşitli alanlarda sportif faaliyetlerimiz devam etmektedir. Yine aynı şekilde yaz kurslarımız devam etmektedir. TEOG ve LYS'ye hazırlık yine aynı şekilde çeşitli kültürel kurslarımız saz, gitar, keman, halk oyunları Türk Halk Müziği, Tasavvuf Musikisi ve çeşitli faaliyet alanlarında yaz kurslarımız devam etmektedir. Gençlerimizin yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmelerini amaçlamaktayız. Bugün de Haliliye Belediyesinin havuzunda yine aynı şekilde çocuklarımız ve gençlerimizle bir araya geldik. Bu havuzdan inşallah gençlerimizin tekniğine uygun en sağlıklı şekilde yüzme sporunu, yüzme branşını öğrenmelerini sağlamak istiyoruz. İnşallah gelecekte bu gençlerimizin içerisinden milli sporcularımız çıkacaktır diye umut ediyorum. Gençlerimizin yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmelerini kendilerinden özellikle istiyorum" diye konuştu.
"Havuzdan yüzme öğrenmek isteyenler de yararlanabiliyor"
Haliliye Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ahmet Yesevi Mahallesindeki yüzme havuzu, ücretiz olarak 2 saatlik seanslarla dersler veriyor. 4 cankurtaranın görev yaptığı havuzda, güvenlik önlemlerinin yanı sıra, her türlü temizlik ve hijyen kurallarına da önemle dikkat ediliyor. Yüzme havuzu, pazartesi günleri haricinde haftada 6 gün 12:00-14:00, 14:00-16:00 ve 16:00-18:00 saatlerinde 3 seans şeklinde vatandaşlara hizmet veriyor. Havuzdan aynı zamanda yüzme öğrenmek isteyenler de faydalanabiliyor. Yüzme öğrenmek isteyen 7- 12 yaş arası çocuklara yönelik de bayan eğitmen tarafından 09:00-10.30 ve 10.30-12:00 saatleri arasında seanslar halinde ücretsiz kurs hizmeti veriliyor.
(AK-SD-Y)

09.08.2017 17:21:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Besi Organize'de çalışmalar sürüyor
YEREL

BESİ ORGANİZE'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Şanlıurfa'da spor ve güvenlik kurulu toplandı
YEREL

ŞANLIURFA'DA SPOR VE GÜVENLİK KURULU TOPLANDI
Siverek Zaza Dil, Kültür ve Tarih Derneği açıldı
YEREL

SİVEREK ZAZA DİL, KÜLTÜR VE TARİH DERNEĞİ AÇILDI
Engelli mültecilere tekerlekli sandalye dağıtıldı
YEREL

ENGELLİ MÜLTECİLERE TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITILDI
Muay Thai Sporcularından Siverek'e 2 Altın Kemer
YEREL

MUAY THAİ SPORCULARINDAN SİVEREK'E 2 ALTIN KEMER
Siverek sıcak asfaltla buluşuyor
YEREL

SİVEREK SICAK ASFALTLA BULUŞUYOR
Fosillerin gizemi Şanlıurfa Piazza'da açığa çıkıyor
YEREL

FOSİLLERİN GİZEMİ ŞANLIURFA PİAZZA'DA AÇIĞA ÇIKIYOR
Fuar merkezi projesinin tanıtımı gerçekleştirildi
YEREL

FUAR MERKEZİ PROJESİNİN TANITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genel Başkan Yardımcısı Kaya Vali Erin İle bir araya geldi
YEREL

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KAYA VALİ ERİN İLE BİR ARAYA GELDİ
Şanlıurfa'nın yöresel yemekleri yaşatılacak
YEREL

ŞANLIURFA'NIN YÖRESEL YEMEKLERİ YAŞATILACAK
Ceylanpınar'a cenaze yıkama aracı
YEREL

CEYLANPINAR'A CENAZE YIKAMA ARACI
Öğrenciler belediyelerin eğitim merkezlerine yöneliyor
YEREL

ÖĞRENCİLER BELEDİYELERİN EĞİTİM MERKEZLERİNE YÖNELİYOR
Şanlıurfa'da bin 500 genç belediyenin kurslarında yüzme öğrendi
YEREL

ŞANLIURFA'DA BİN 500 GENÇ BELEDİYENİN KURSLARINDA YÜZME ÖĞRENDİ
Bariyerlere çarpan kamyon yan yattı
YEREL

BARİYERLERE ÇARPAN KAMYON YAN YATTI
Kadın Destek ve Gençlik merkezleri becerileri geliştiriyor
YEREL

KADIN DESTEK VE GENÇLİK MERKEZLERİ BECERİLERİ GELİŞTİRİYOR
Harran'da üst yapı seferberliği
YEREL

HARRAN'DA ÜST YAPI SEFERBERLİĞİ
Bahçe keyfi Piazza'da doyasıya yaşanıyor
YEREL

BAHÇE KEYFİ PİAZZA'DA DOYASIYA YAŞANIYOR
Şanlıurfa tarımına rekor destek
YEREL

ŞANLIURFA TARIMINA REKOR DESTEK