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Reşadiye'de 2018 yılında doğal gaz yanacak.

- Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, Reşadiyeli vatandaşların uzun zamandır umutla beklediği doğal gaz çalışmalarının bugün başladığını söyledi.



(Fotoğraflı)



Hasan Ay

TOKAT (İHA) - Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, Reşadiyeli vatandaşların uzun zamandır umutla beklediği doğal gaz çalışmalarının bugün başladığını söyledi.

Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, ilçelerinde doğal gaz getirilme sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılındaki Tokat'ta yaptığı miting sırasında Reşadiyelilerin isteği üzerine başladığını ifade etti. Kılıç, "Doğalgazın getirilebilmesi için Bakanlar Kurulunun almış olduğu kararla ilçemizde elektrik mesken abonelerinin yüzde 60'ının yani 2 bin 500 abone olması gerekiyordu. Reşadiye olarak seferber olduk. Yasal zorunluluğu yerine getirerek 2 bin 500 abone sayısına ulaşmıştık. Bütün prosedürleri başarılı olarak gerçekleştirdik. Reşadiyeli vatandaşlarımız olsun, AK Partili siyasilerimiz olsun, milletvekillerimiz olsun, herkes üzerine düşen görevi yaptı. Reşadiyeli olan Milletvekilimiz Coşkun Çakır'a da çok teşekkür ediyoruz. Süreci yakından takip etti ve bizlere destek oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"Hava kirliliği azalacak"

Doğal gazın ilçedeki hava kirliliğinin önlenmesi açısından da önemli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Başkan Kılıç şu ifadeleri kullandı: "Kış günlerinde ilçemizde önemli derecede hava kirliliği oluyor. Doğal gazı temiz enerji olmasından dolayı hava kirliliğinin de önemli derecede azalacağını umuyoruz. Bu açıdan da önemli bir yatırım. İnşallah Reşadiye'miz temiz havasıyla da daha yaşanabilir bir şehir olacak" dedi.

"2018'de doğal gaz yanacak"

Doğal gaz boru hattı çalışmalarına başlandığı Kuruluş Mahallesi Gazi Şehri Yaylacı sokağında ilk kazmanın vurulduğunu ifade eden Kılıç; " Çok şükür Kuruluş mahallemizde boru hattı aboneler için döşenmeye başladı. 2 - 3 yıldır bir emek sarf ettik, çaba sarf ettik ama mutlu sona ulaştık. Arkadaşlar bu mahallede bu yıl çalışacaklar esas çalışma inşallah 2018 yılında olacak ve tüm Reşadiye'nin doğal gaz boru hatları döşenmiş olacak. İnşallah 2018 yılının kış ayında vatandaşlarımız artık doğal gaz ile ısınacak. Kömür ve odun derdi sona erecek. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

(HA-GF-Y)



09.08.2017 17:21:57 TSI

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