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Başkan Bakıcı'dan yoğun Halk Günü mesaisi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, düzenlenen Halk Gününde misafirlerini ağırladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği Halk Günü ile Bozüyüklülerle bir araya geliyor. Halk Gününde Başkan Bakıcı ile yüz yüze görüşme imkânı bulan Bozüyüklüler, her türlü sıkıntılarını dile getiriyor. Bazı vatandaşlar da yapılan çalışmalara teşekkür etmek için güne katılıyor. Koşulsuz ve randevusuz bir şekilde vatandaşları dinleyen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, oldukça yoğun katılımın olduğu halk günü buluşmasında vatandaşların istek, talep, sorun, görüş ve önerilerini dinledi ve sorunların çözümü için talimat verdi.

(FSİ-Y)



09.08.2017 17:23:53 TSI

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