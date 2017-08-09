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BBP Sivas İl Başkanı Bulut'tan camide siyaset yapılmasına tepki

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:22
BBP Sivas İl Başkanı Bulut'tan camide siyaset yapılmasına tepki
BBP Sivas İl Başkanı Bulut'tan camide siyaset yapılmasına tepki

(Fotoğraflı)

Aydemir Kadıoğlu - Onur Erden
SİVAS (İHA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut camide siyaset yapan vaize tepki göstererek, Başbakan Binali Yıldırım'ın Sivas'a gelecek olmasının Cuma hutbesinden duyurulmasına tepki gösterdi.
Parti binasında basın toplantısı düzenleyen BBP İl Başkanı Uğur Bulut toplu açılış ve temel atma töreni için Cumartesi günü Sivas'a gelen Başbakan Binali Yıldırım'ın gelişinin Cuma hutbesinden vaiz tarafından duyurulmasına tepki gösterdi. Vaizin hutbeden siyaset yaptığını ifade eden Bulut,"Sivas'ta geçtiğimiz Cuma günü müftülüğümüzün vaizi vaaz ederken Başbakanın ilimize geleceğini ve bir dizi açılışta bulunacağını bir siyasetçinin ağzından değil de vaizin ağzından duymuş olduk oldu. BBP İl Başkanlığı olarak bir okulda çalışma yapan Adalet Kalkınma Partisi yöneticilerini uyarırken söylemiştim. Bu gidişle camilerde siyasi programların yapıldığı yer haline geleceğini belirtmiştim. Geldiğimiz noktada ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Bu vilayet de televizyonlar, radyolar, internet ve bilbord gibi onlarca haberleşme argümanı varken, bir vaizden bir imamdan Başbakanın geleceğini öğrendik. Kimilerine göre 84, kimilerine göre 92, kimilerine göre de toplamda 99 toplu açılış ve temel atma törenine davetini bir vaizden aldık. Kutsal mabedimiz olan ve bin 600 yıldır İslam'a hizmet den başka gayesi olmaması gereken camilerimiz inandırıcılığını kaybetmesin" dedi.
(OE-UY-Y)

09.08.2017 17:24:03 TSI
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