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Dardanel, tarihinin en büyük ham madde alımını yaptı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:27
Dardanel, tarihinin en büyük ham madde alımını yaptı
Dardanel, tarihinin en büyük ham madde alımını yaptı

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de faaliyet gösteren Dardanel fabrikaları, bir ilke daha imza attı. Dardanel, Hint okyanusunda doğal yöntemler ile avlanan 6 milyon Euro değerindeki hammaddeyi satın alarak Çanakkale' de bulunan Dardanel fabrikalarında işlemek üzere gemi ile Çanakkale kepez limanına getirdi.
6 milyon Euro değerindeki ton balığı Dardanel fabrikalarındaki soğuk hava depolarına taşınırken, bu denli yüksek bir hammadde alımı Dardanel' in yılın ikinci yarısında günlük işleme(üretim) kapasitesini arttıracağı anlamına geldiği kaydedildi. Çanakkale merkezde bulunan fabrikalarında kuruluşundan buyan en büyük hammadde alımını yaparak hammaddesini soğuk hava depolarını muhafaza eden Dardanel, kısa bir süre sonra günlük üretim kapasitesini de arttıracak. Çanakkale ekonomisine, istihdama ve özellikle de kadın istihdamına katkıda bulunan, Çanakkale merkezde bulunan tek fabrikası olan Dardanel'de çalışanların yüzde 80' i bayan. Kapasite artırımından dolayı, fabrika, yeni bayan istihdamı için arayışa girecek. Dünya genelinde 35' ten fazla ülkeye Dardanel güvencesi ve markası ile doğal ürünler ihraç eden Dardanel, Avrupa'da ve orta doğuda aranan, bilinen ve güvenilen bir marka haline geldi.
(GD)

09.08.2017 17:30:32 TSI
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