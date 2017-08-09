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TÜBİTAK, İTSO üyelerine Bursa'daki Test Analiz Laboratuvarı'nı tanıtacak

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:28
TÜBİTAK, İTSO üyelerine Bursa'daki Test Analiz Laboratuvarı'nı tanıtacak
TÜBİTAK, İTSO üyelerine Bursa'daki Test Analiz Laboratuvarı'nı tanıtacak

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde hizmet veren Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı'nın (BUTAL) iş dünyasına verdiği hizmetler İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) üyelerine tanıtılacak.
İTSO'nun Mobilya, Tekstil ve Otomotiv sektörleri başta olmak üzere çeşitli iş kollarında üretim yapan üyeleri için düzenlenecek toplantı, 10 Ağustos Perşembe günü saat 13.45'te odanın konferans salonunda yapılacak. Tanıtım toplantısı hakkında bilgi veren İTSO Başkanı Metin Anıl, üyelerinin işlerini kolaylaştırmak, bilgilerini arttırmak maksadıyla bir dizi faaliyet yaptıklarını söyledi. Anıl, TÜBİTAK bünyesinde Bursa Osmangazi Merinos Caddesi'nde hizmet veren BUTAL'ın farklı sektörlerdeki üreticilere hizmet veren ve uluslararası akreditasyona sahip bir kurum olduğunu belirtti.
İTSO Başkanı Metin Anıl, "Kurum, ileri teknolojiye sahip cihazları ile ihtiyaç duyulan test, analiz ve muayene metotlarını araştıran, geliştiren 'Ar-Ge Kolaylık Birimi' olarak iş dünyasına hizmet veriyor" dedi.
İTSO üyelerine kurum tarafından verilen hizmetlerin ayrıntılı tanıtımının yapılacağını söyleyen Başkan Anıl, "BUTAL'da halen yapılan testlerin yanı sıra, farklı nelerin eklenmesi gerektiği konuşulacak. Toplantıyı bu yönü ile özellikle mobilyacı üyelerimiz açısından önemli buluyorum" dedi.
(MŞ)

09.08.2017 17:31:04 TSI
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