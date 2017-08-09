ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ESKİ'den yatırım brifingi

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:31
ESKİ'den yatırım brifingi
ESKİ'den yatırım brifingi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Mevlüt Vural, düzenlediği basın toplantısında, kurumun çalışmalarını anlattı.
İçme suyu Arıtma Tesisi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Genel Müdür Vural, Erzurum'un Başkan Mehmet Sekmen ile birlikte yerel yönetimde en mükemmel dönemi yaşadığını ifade etti. Başkan Sekmen'in direktif ve talimatıyla hayata geçirilen altyapı çalışmalarında vatandaş nezdinde yüksek memnuniyet olgusunun yaşandığına vurgu yapan Vural, "Erzurum'un merkezi içme suyu tesisleri sayesinde Dünya Su Sağlık Teşkilatı ve Sağlık Bakanlığı'mızın belirlediği kıstaslarda halkımıza sağlıklı ve yüksek kaliteli su temin ediyoruz" dedi. Şehrin altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren ESKİ Genel Müdürü Vural, şunları kaydetti: "Erzurum'da kent merkezinin yüzde 50 oranında borularını değiştirerek altyapısını baştan aşağı yeniden düzenledik. Şuanda ekiplerimiz hala çalışıyor. Allah kısmet ederse Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen döneminde İlimizin tüm altyapı sorunları tamamen bitecek. Şuanda yaklaşık 1000 köyümüzün klorlama tesisleri yapılmış vaziyette, 1000 adet de Allah kısmet ederse yapacağız. 2017-2018 yılı içerisinde tüm köylerimizin hijyenik ve klorlama açısından dünya standartları seviyesinde yüksek kaliteli su içeceğini buradan müjdelemek istiyorum."
ESKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural daha sonra beraberindekilerle gazetecilere Arıtma Tesisi'ni gezdirerek, suyun arıtılma evrelerini tek tek anlattı.
(AA-AA-Y)

09.08.2017 17:33:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
'DAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi'nde sona yaklaşıldı
YEREL

'DAP BÖLGESİ GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK İHTİYAÇ ANALİZİ PROJESİ'NDE SONA YAKLAŞILDI
Cilt sorunları artık dert değil
YEREL

CİLT SORUNLARI ARTIK DERT DEĞİL
TSK Mehmetçik Vakfı'ndan Özoğlu Paya'ya ziyaret
YEREL

TSK MEHMETÇİK VAKFI'NDAN ÖZOĞLU PAYA'YA ZİYARET
Karateye Erzurum damgası
YEREL

KARATEYE ERZURUM DAMGASI
Hamilelik döneminde beslenmeye dikkat
YEREL

HAMİLELİK DÖNEMİNDE BESLENMEYE DİKKAT
Diş sağlığında bilinmesi gereken 10 doğru
YEREL

DİŞ SAĞLIĞINDA BİLİNMESİ GEREKEN 10 DOĞRU
Saç ekiminde saç çizgisine dikkat
YEREL

SAÇ EKİMİNDE SAÇ ÇİZGİSİNE DİKKAT
Termalspor, Daniel Zourek'i kadrosuna kattı
YEREL

TERMALSPOR, DANİEL ZOUREK'İ KADROSUNA KATTI
Yangınlar kontrol altına alındı
YEREL

YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI
BB. Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda gece antrenmanı yaptı
YEREL

BB. ERZURUMSPOR, KAZIM KARABEKİR STADI'NDA GECE ANTRENMANI YAPTI
Yakutiye Belediye Başkanı Korkut: &quot;Yeni meydan ışıl ışıl yanıyor&quot;
YEREL

YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANI KORKUT: "YENİ MEYDAN IŞIL IŞIL YANIYOR"
Vali Azizoğlu, başarılı sporcuları ödüllendirdi
YEREL

VALİ AZİZOĞLU, BAŞARILI SPORCULARI ÖDÜLLENDİRDİ
Şenkaya mezrasında çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL

ŞENKAYA MEZRASINDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Vali Azizoğlu'ndan Demir ailesine taziye ziyareti
YEREL

VALİ AZİZOĞLU'NDAN DEMİR AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ
Yaz ayında saç dökülmesine dikkat
YEREL

YAZ AYINDA SAÇ DÖKÜLMESİNE DİKKAT
Dişlerinizi fırçayı ıslatmadan fırçalayın
YEREL

DİŞLERİNİZİ FIRÇAYI ISLATMADAN FIRÇALAYIN
Pedallar Kriteryum için döndü
YEREL

PEDALLAR KRİTERYUM İÇİN DÖNDÜ
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil, şampiyonları ödüllendirdi
YEREL

ERZURUM GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRÜ TAŞKESENLİGİL, ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLENDİRDİ