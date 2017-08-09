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ESKİ'den yatırım brifingi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Mevlüt Vural, düzenlediği basın toplantısında, kurumun çalışmalarını anlattı.

İçme suyu Arıtma Tesisi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Genel Müdür Vural, Erzurum'un Başkan Mehmet Sekmen ile birlikte yerel yönetimde en mükemmel dönemi yaşadığını ifade etti. Başkan Sekmen'in direktif ve talimatıyla hayata geçirilen altyapı çalışmalarında vatandaş nezdinde yüksek memnuniyet olgusunun yaşandığına vurgu yapan Vural, "Erzurum'un merkezi içme suyu tesisleri sayesinde Dünya Su Sağlık Teşkilatı ve Sağlık Bakanlığı'mızın belirlediği kıstaslarda halkımıza sağlıklı ve yüksek kaliteli su temin ediyoruz" dedi. Şehrin altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren ESKİ Genel Müdürü Vural, şunları kaydetti: "Erzurum'da kent merkezinin yüzde 50 oranında borularını değiştirerek altyapısını baştan aşağı yeniden düzenledik. Şuanda ekiplerimiz hala çalışıyor. Allah kısmet ederse Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen döneminde İlimizin tüm altyapı sorunları tamamen bitecek. Şuanda yaklaşık 1000 köyümüzün klorlama tesisleri yapılmış vaziyette, 1000 adet de Allah kısmet ederse yapacağız. 2017-2018 yılı içerisinde tüm köylerimizin hijyenik ve klorlama açısından dünya standartları seviyesinde yüksek kaliteli su içeceğini buradan müjdelemek istiyorum."

ESKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural daha sonra beraberindekilerle gazetecilere Arıtma Tesisi'ni gezdirerek, suyun arıtılma evrelerini tek tek anlattı.

(AA-AA-Y)



09.08.2017 17:33:18 TSI

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