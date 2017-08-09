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Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Serkent Bahçelievler Mahallesinde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada, Haydar K. (23) ve amcası Turabi K. (42) yaralandı. Haydar K. sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine, Turabi K. ise Erciyes Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kimliği öğrenilemeyen şüpheliyi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AG-SK)



09.08.2017 17:38:07 TSI

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