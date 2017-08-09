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Gölbaşı'nda dokunan halılar, yurt dışına ihraç ediliyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Belediyesi'ne bağlı Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) halı atölyesinde genç kızların Anadolu'nun temsili motiflerini işlediği el dokuması halılar, oto döşeme kılıfı, yastık ve minder ABD, Çin ve Japonya'nın da aralarında olduğu ülkelere ihraç ediliyor.

Gölbaşı'nda İlçesinde bulunan ve Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı çalışan halı atölyesinde ücret karşılığı çalışan 15 kişi, Anadolu'nun temsili motiflerini halıya dokuyor. Kimi üzüntü ve tasa, kimi sevinç ve mutluluk, , kimi ise özlem ve hasreti anlatan motiflerin halıya dokunması uzun ve zahmetli bir süreçte gerçekleştiriliyor. Anadolu'ya özgü halılar, yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi görüyor. Metrekaresi bin liraya alıcı bulan el dokuması halılar, ABD, Çin ve Japonya'nın da aralarında olduğu çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

Halı atölyesinde Usta Öğreticilik Yapan Zülfiye Ağören, yaptığı açıklamada, kişinin el çabukluğuna bağlı olarak bir halının 4 ile 8 ay içerisinde dokunduğunu belirterek şu anda kursiyerlerin halı tezgahı dışında oto döşeme kılıfı, yastık ve minder gibi ürünler de dokuduklarını söyledi.

Gölbaşı TOGEM Başkanı Birgül Özdemir, 2 yıldır devam eden İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezli kurslarda toplamda 100 kursiyerin hem İŞKUR desteği aldıkları hem de satılan halılardan pay alarak evlerine katkı sağladıklarını belirterek el emeği göz nuru halıların güzel bir projenin, büyük bir azmin ürünü olduğunu dile getirdi.

(CK-SD-Y)



09.08.2017 17:51:52 TSI

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