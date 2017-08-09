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Alabalık yetiştiriciliğine kadın eli değecek



(Fotoğraflı)



Medeni Topaloğlu

DENİZLİ (İHA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca, Denizli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen "Kadın Eliyle Alabalık Yetiştiriciliği" projesi kapsamında Çameli ilçesinde alabalık yetiştiricisi kadınlara yönelik eğitim başladı. Kadınlara, çevreyi korumaya yönelik verimli ve sürdürülebilir alabalık yetiştiriciliği yapması amacıyla, alabalık hastalıkları, işletme yönetimi, atık ve çevre yönetimi gibi eğitimler verilecek.

Denizli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Yılmaz Erkaya, "Kadın Eliyle Alabalık Yetiştiriciliği Eğitimi kapsamında alabalık yetiştiricisi kadınlarımıza, çevreyi korumaya yönelik verimli ve sürdürülebilir alabalık yetiştiriciliği yapması amacıyla alabalık yetiştiriciliği, alabalık hastalıkları, işletme yönetimi, atık ve çevre yönetimi alanlarında konu uzmanlarınca eğitim verilecektir. Eğitim teorik ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Ayrıca Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsüne teknik gezi düzenlenecektir. Kadın eliyle alabalık yetiştiriciliği projesi ile su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe kadına yönelik istihdamın ve ekonomiye olan katkısının artırılması konularında farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Eğitimin ilimiz balık yetiştiriciliğine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(MT-



09.08.2017 17:58:04 TSI

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