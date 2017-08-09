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Kazak gazeteci heyeti Eskişehir'e geliyor



ESKİŞEHİR (İHA) - Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyon için Türkiye'ye gelen Kazakistan gazeteci ve televizyonculardan oluşan heyet Eskişehir'e geliyor.

İki gün boyunca İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulunan heyet Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nin konuğu olarak yarın Eskişehir'e gelecek. Konuk heyet Eskişehir'de tarihi ve turistik yerler ile çeşitli basın kuruluşlarını ziyaret edecek. Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nde Eskişehirli basın mensuplarıyla bir araya gelecek olan heyet 11 Ağustos Cuma günü saat 10.00'da Vali Özdemir Çakacak'ı da ziyaret edecek.

Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca, Kazak gazeteci ve televizyoncular heyetini Eskişehir'de ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek, "Kazak meslektaşlarımız ile Eskişehirli medya mensuplarının bir araya gelmesinden de mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA-Y)



09.08.2017 17:58:55 TSI

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