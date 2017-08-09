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Çaturoğlu, Kazakistan'a gidiyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 18:00
Çaturoğlu, Kazakistan'a gidiyor

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci'nin daveti üzerine Kazakistan'a gideceği belirtildi.
Kazakistan seyahati ile ilgili açıklama yapan AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu şu ifadelere yer verdi; "Ekonomi Bakanımız Sn. Nihat Zeybekci'nin daveti üzerine bu gün Kazakistan'ın Başkenti Astana'ya hareket edeceğiz.
Ekonomi Bakanımız Sn. Nihat Zeybekci'nin başkanlığındaki heyetle birlikte 10 Ağustos 2017 Perşembe günü Kazakistan'ın Başkenti Astana'da düzenlenen EXPO 2017 Astana-Türkiye Milli Gününe ve Türk-Kazak İş Adamlarının katılımı ile gerçekleştirilecek olan iş formu toplantılarına katılacağız."
(VK-Y)

09.08.2017 18:02:44 TSI
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