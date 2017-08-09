YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TGF 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

TGF 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyor



ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 20. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, Genel Başkan Yılmaz Karaca, ülkenin en geniş katılımlı basın meslek örgütlenmesi olarak tüm meslektaşlarını temsil etmenin, mesleki hak ve özgürlüklerimizi kararlılıkla savunmanın ve gazeteciliğin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik yılmadan mücadele vermenin onurunu yaşadıklarını belirtti.

Yaptığı açıklamada, "Ağustos 1997'de kurulan Türkiye Gazeteciler Federasyonu ne mutlu ki bugün 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyor" diye belirten Karaca, "Anadolu, Trakya, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 80 basın meslek örgütü üyesi bulunan ve yaklaşık 25 bin gazeteciyi temsil eden TGF, bu yapısıyla ülkemizin en büyük basın meslek örgütü olarak bilinmektedir. Böylesine anlamlı bir camianın içinde yer almak, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm aramak, gazeteciliğin geleceği için mücadele etmek, özellikle de yerel medyanın güçlenmesi için çalışmak bize büyük bir onur ve mutluluk veriyor. Sürekli gelişen, büyüyen ve adından olumlu anlamda söz ettiren TGF, "Biz birlikte Türkiyeyiz " misyonu ve vizyonuyla mücadelesine daha da kararlı adımlarla devam edecektir. Ülkemizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Basın yayın özgürlüğünden doğacak sakıncaların ortadan kaldırılması yolu, yine doğrudan basın yayın özgürlüğüdür" sözünden hareketle, demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğünün sağlanması ve tam anlamıyla yerleşmesi adına içinde bulunduğumuz süreçte her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz açıktır. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu adına kuruluş yıl dönümünüzde bizi yalnız bırakmayanlara, bu süreçte rahmetle andığımız TGF Kurucu Genel Başkanımız İsmail Sivri başta olmak üzere federasyonumuzun diğer kurucu cemiyet başkanları ile emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, aramızdan ayrılan meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz" sözlerini dile getirdi.

(İHA-Y)



09.08.2017 18:14:55 TSI

NNNN

