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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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İnternet üzerinden 'yasadışı bahis' iddiasına inceleme

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 18:18
İnternet üzerinden 'yasadışı bahis' iddiasına inceleme

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da internet üzerinden yasadışı şans ve bahis oyunları oynadıkları tespit edilen 5 kişi hakkında işlem başlatılarak, banka hesapları incelemeye alındı.
Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden yasadışı şans ve bahis oyunları oynandığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulunca 5 kişinin banka hesaplarında farklı kişilerden farklı hesap numaralarından para transferi olduğu tespit edildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda Ş.P., M.B., M.D., Y.P. ve S.İ. isimli 5 kişinin hesap hareketleri mahkemeden alınan kararla bloke edildi. Soruşturma kapsamında söz konusu 5 kişinin banka hesaplarına yönelik incelemeler başlatıldı.
(HLD-Y)

09.08.2017 18:21:40 TSI
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