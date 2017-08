YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aktaş: "Her çocuk sporla ilgilenmeli"

BURSA (İHA) - İnegöl Belediyespor'un yaz spor okulları sürüyor. Voleybol kursunu ziyaret eden Belediye Başkanı Alinur Aktaş, okul temposunun ardından her çocuğun mutlaka bir spor dalı veya bir sanat dalıyla ilgilenmesi gerektiğini ifade ederek ailelere çağrıda bulundu.

İnegöl Belediyespor'un yaz spor okullarında ikinci dönem eğitimleri sürüyor. İlk dönemde 400 sporcunun eğitim aldığı yaz spor okullarında, ikinci dönemde de 400 sporcu adayı uzman eğitmenler nezaretinde eğitimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugün yaz spor okulları kapsamında düzenlenen voleybol branşını ziyaret etti. 60 sporcunun iki grup halinde eğitim aldığı voleybol kursunda sporcularla bir araya gelen Aktaş, antrenmanları seyredip çocuklarla sohbet etti. Ziyareti sırasında eğitimleri süren sporcularla voleybol oynamayı da ihmal etmeyen Aktaş, "Çocuklarımız okul temposundan sonra yazın en azından bir spor dalı veya sanat dalıyla ilgilenmesi için yaptığımız faaliyetler var. Yaz spor okullarımız da 11 yıldır devam ettirdiğimiz bir uygulama. Bu yıl 9 branşta ilk dönemi Temmuz ayında ramazan sonrası başlattık. 400 çocuğumuzu ağırlamıştık. Yine ikinci dönemde Ağustos ayı itibariyle başladı ve ay sonu bitecek. Tamamlandığında da inşallah sertifikalarını tertip edeceğiz. Yine ikinci dönemde de 9 ayrı branşta 400 çocuğumuz yaz spor okullarıyla ilgili talepte bulundu. Ben ailelerimize de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Katıldıkları branşlarda kabiliyetli sporcuların takip edilerek Türk sporuna kazandırıldığını ifade eden Aktaş, "Salonlarımız var, hocalarımız var, ekipmanlarımız ve malzemelerimiz var. Dolayısıyla ailelerimiz ve çocuklarımızın ilgisiyle birlikte sportif anlamda İnegöl her geçen gün gelişiyor ve güzelleşiyor. Ben bu çalışmalara sebep olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ailelerimize de çocuklarının özellikle bir spor dalı veya bir sanat dalıyla ilgilenmesi noktasında imkan sağlamalarını, belediyenin de buna ciddi bir alt yapı oluşturduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.

