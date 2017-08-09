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Bitlis'te 2017 yılı yatırımları

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 18:25
Bitlis'te 2017 yılı yatırımları
Bitlis'te 2017 yılı yatırımları

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'te devam eden yatırımlar hakkında bir toplantı düzenlendi.
Bitlis Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda 2017 yılında devam eden yatırımlar ele alındı. Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında, Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz'ün de katılımlarıyla '2017 Yılı Bitlis'te Devam Eden Yatırımlar' konulu toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Ustaoğlu, "Bitlis'te kış şartlarının çok ağır olduğunu hepimiz biliyoruz. Yaz dönemini yaşadığımız bu aylarda yatırımları yoğun şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Daha önceki konuşmalarımda da Bitlis'i yaz döneminde şantiye alanına çevireceğimizi söylemiştik. Yatırımlarımız yoğun şekilde devam ediyor. Bu yılımızı hedeflerimiz doğrultusunda performanslarımızı en üst düzeyde göstererek en iyi şekilde geçireceğiz" diye konuştu.
Vali Ustaoğlu'nun konuşmasının ardından kurum müdürleri kendi alanları ile ilgili devam eden yatırımlar hakkında brifing verdi.
Toplantıya vali yardımcıları Murat Kütük ve Kamil Güzel ile kurum amirleri katıldı.
(VO-MSA-Y)

09.08.2017 18:27:47 TSI
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