Vali Elban yeni hal binasını ziyaret etti
(Fotoğraflı)
Abdullah Söylemez
AĞRI (İHA) - Ağrı Valisi Süleyman Elban, belediyenin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde inşa ettiği yeni hal binasında incelemelerde bulundu.
Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban yeni sebze ve meyve hal binasını ziyaret ederek alanın son durumu ile ilgili bilgiler aldı. Vali Elban hal esnafının sorun ve isteklerini sormasının ardından, hale en kısa zamanda yerleşmeleri halinde sorunların ve isteklerin yerinde giderilebileceğini söyledi. Belediye Başkanvekili Elban yeni sebze ve meyve hal binası ziyaretinin sonunda en kısa zamanda sebze ve meyve halinin açılışını yapmak istediğini belirterek alandan ayrıldı.
(AS
09.08.2017 18:28:21 TSI
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