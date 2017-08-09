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Su bitince yerlerini terk ettiler

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 18:26
Su bitince yerlerini terk ettiler
Su bitince yerlerini terk ettiler

(Fotoğraflı)

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da etkili olan sıcak hava çiftçisinden hayvancısına, işçisinden memuruna her kesimi etkiliyor.
Erzincan'ın yaylalarında üreticilik yapan vatandaşlar yaylalarında su sorunu çektiklerinden dolayı ikinci bir yaylaya göç etmek zorunda kaldılar. Hava sıcaklığının uzun süre devam etmesi ve yağışların olmayışı ile karların erken eridiğini dile getiren üreticiler, bu nedenle başka yaylalara göç etmek zorunda kaldıklarını kaydettiler.
Erzincan da hayvancılıkla uğraşan Adem Budak isimli vatandaş, yağış olmadığı için otların kuruduğunu bu yüzdende süt veriminin yarı yarıya indiğini ifade etti.
Budak açıklamasında; "Her yıl birkaç yayla değişmiyoruz ama bu yıl kuraklık çok fazla oldu, yaklaşık iki aydır yağış yüzü görmedik. Otlar kurudu, karlar eridi bitti ve böylece derelerde sular kesildi. Hayvanlarımıza yetecek kadar su yok bu nedenle farklı yerlere göç ediyoruz. Yol olmadığından dolayı hayvanlarla taşıma yapıyoruz. Bu yıl yağış olmadığından sütte de verim de çok az. Bu nedenle Erzincan tulum peynirinin bu yıl diğer yıllara nazaran az bulacağız piyasada" dedi.
(AA-

09.08.2017 18:28:31 TSI
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