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Çorum'da spor kulüpleri kötü tezahürata son vermek için harekete geçecek



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum'da İl Spor Güvenlik Kurulu Vali Necmettin Kılıç başkanlığında toplandı.

Toplantıda spor kulüpleri ve federasyonların temsilcileri tribünlerden atılan çirkin ve kötü tezahürata karşı çalışma yapılması yönünde karar alırken, misafir takımların Çorum'a gelişi, spor müsabakaları sırasında ve misafir takımların kentten ayrılışı sırasında alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

İl Spor Güvenlik Kurulu sonrası bir açıklama yapan Vali Necmettin Kılıç, Türkiye'de canlı bir spor hayatı olduğunu, insanların önemli bir bölümünün spor müsabakalarıyla yakından ilgilendiğini söyledi.

Bunun ülkemize ait bir zenginlik olduğunu dile getiren Vali Kılıç, "Futbol kulüplerinin ilgi görmesi, spor branşlarıyla ilgili federasyonların oluşması Türkiye'deki sosyal hayatında bir göstergesidir. Ancak bu güzellik centilmenlik ister. Zaman zaman nadirde olsa centilmenliğe uymayan davranışlar oluyor. Özellikle futbol karşılaşmaları nadiren voleybol ve basketbol karşılaşmalarında istenmeyen hadiseler malumlarınızdır" dedi.

İl Spor Güvenlik Kurulu olarak bugün gerçekleştirilen toplantıda önemli kararlar aldıklarını açıklayan Vali Kılıç, "Toplantıda köklü ve önemli kararlar aldık. Bir yabancı sporcuların Çorum'a gelişinde, iki spor müsabakaları sırasında ve karşılaşma sonunda misafir takımın kentten ayrılışı sırasından alınacak tüm tedbirler masaya yatırıldı. En önemli karar ise spor kulüpleri ve federasyon yetkilileri şöyle bir karar aldılar. Bizim geleneklerimiz, medeniyetimiz örfümüz misafire hürmet üzerine kuruludur. İl dışından gelen taraftarları ağırlama konusunda onlara ev sahipliği, misafirperverlik noktasında seyircimize en ideal davranışı anlatacağız ve tezahürat yaparken insanları incitmeyecek, rencide etmeyecek onların hukuklarına halel getirmeyen centilmen cümlelerle tezahüratı yapacağız. Seyircimizle Çorum'daki köklü medeniyet ve köklü medeniyetten yansıyan tezahürü misafirlere göstereceğiz. İnşallah bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Öztürk, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Kuşcu, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Çorum Belediyespor adına Yönetici Mustafa Ercan ve Garnizon Komutanlığı yetkilileri katıldı.

(MMY-BÖ)



09.08.2017 18:39:21 TSI

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