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Gönen'de "spor" toplantısı



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde sporun meseleleri masaya yatırıldı.

Kaymakam Faruk Bekarlar başkanlığında Milli Eğitim Salonu'nda yapılan toplantıya Milli Eğitim Müdürü İsmail Yılmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Demirtaş, Gönen Belediye Spor Müdürü Mehmet Tezel ile ilçede faaliyet gösteren yaklaşık 35 kulüp ve taraftar derneği yetkilisi katıldı. Bekarlar, "Gönen'de yaklaşık 10 bin civarında gencimiz var. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması adına şu anda mevcut olan spor tesislerinin yetersiz olduğuna inanıyorum. Mevcut olan ve bundan yaklaşık 25 yıl önce yapılan bir kapalı salonumuz değil kapalı spor salonlarımız olmasını istiyorum. Ayrıca ilçemizde acilen bir bisiklet kulübünün, satranç kulübünün ve masa tenisi kulübünün olmasını istiyorum. Çocuklarımızı, gençlerimizi spora teşvik etmeliyiz, onları ancak bu şekilde sokaklardan ve kötü alışkanlıklardan kurtarabiliriz" şeklinde konuştu.

(MŞ)



09.08.2017 18:55:50 TSI

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