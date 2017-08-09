Kdz. Ereğli Atatürk Ortaokulu'na güçlendirme için 1 milyon 300 bin TL ödenek
Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Kdz. Ereğli Atatürk Ortaokuluna 1 milyon 300 bin TL güçlendirme ödeneği çıktığını bildirdi.
Milletvekili Çaturoğlu, konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Kdz. Ereğli Atatürk ortaokulunun durumu ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığında yaptığımız girişimler ve ısrarlı takibimiz sonucunda, okulun yeniden incelenmesi için teknik ekip gönderilmiş ve yapılan çalışmalar sonucunda okulun güçlendirilmesi kararı çıkmıştı. Bunun üzerine Haziran ayında Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin'i ziyaretimizde konuyu gündeme getirmiş ve ödenek talebinde bulunmuştuk.
Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Duman ile yaptığımız görüşme neticesinde bu gün itibariyle Kdz. Ereğli Atatürk Ortaokulunun güçlendirmesi için 1 milyon 300 bin TL ödenek Zonguldak İl Özel İdaresinin hesabına aktarılmıştır. Yine Bakanlık İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan güçlendirme projesi de İl Özel İdaresine gönderilecektir. Zonguldak İl Özel İdaresi de en kısa zamanda ihaleyi yapılarak okulun güçlendirme çalışmalarına başlanılacaktır.
Diğer taraftan son günlerde basında çıkan okulun isminin değiştirileceği ile ilgili haber gerçeği yansıtmamaktadır. Hiç kimsenin endişesi olmasın. İnşallah güçlendirme çalışmaları bittikten sonra okulumuz mevcut ismiyle tekrar eğitim-öğretimine devam edecektir."
(VK-OA-Y)
09.08.2017 19:20:22 TSI
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