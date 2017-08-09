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Başkan Uysal her mahalleye dokunuyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 19:19
Başkan Uysal her mahalleye dokunuyor
Başkan Uysal her mahalleye dokunuyor

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Köseler, Kışla, Elmatepe ve Kavaklık mahallesine giderek muhtarların istek ve taleplerini inceledi, asfalt dökülecek yolları yerinde gördü.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, mahalle gezilerini sürdürüyor. Başkan Uysal, bugünde 4 mahalleye giderek muhtarların istek ve taleplerini yerinde inceledi.
Başkan Hüseyin Uysal, Köseler Mahallesi Muhtarı Saip Erarslan, Kışla Mahalle Muhtarı Muhammet Demir, Elmatepe Mahalle Muhtarı Muammer Arslan ve Kavaklık Mahalle Muhtarı Nazif Kaplan ile birlikte mahallelerde incelemelerde bulundu.
Muhtarların istek ve taleplerini yerinde inceleyen Başkan Uysal, bu yaz döneminde asfalt dökülecek yollarda da incelemelerde bulundu.
Yapılması gereken çalışmalar için Belediye Fen İşleri Müdürü Oğuz Cömert'e gerekli talimatları veren Başkan Uysal, 31 mahalleye eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek; "Her mahallemize mutlaka bir dokunuşumuz olacak" dedik ve muhtarlarımızla da el ele vererek gereğini yapıyoruz. 125 kilometrelik yol ağında alt yapı çalışması tamamlanan bölgelerimiz önce olmak üzere ilçemiz genelinde 60 bin ton sıcak asfalt,70 bin metrekarelik alanda ise emülsiyon asfalt dökme hedefimiz var. Ekiplerimiz şuanda mahallelerimizde çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.
Muhtarlar, yapılan çalışmalar için Başkan Hüseyin Uysal'a teşekkür ettiler.
(VK-OA-Y)

09.08.2017 19:19:48 TSI
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