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Bolu'da 72 kök kenevir ele geçirildi

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 19:20
Bolu'da 72 kök kenevir ele geçirildi
Bolu'da 72 kök kenevir ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu'da, jandarma ekiplerinin aldıkları ihbar üzerine şehir merkezinde bir tarlaya yaptıkları operasyonda 72 kök kenevir ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hint keneviri yetiştirildiği ihbar üzerine Bolu merkezinde bulunan bir tarlaya operasyon yaptı. Yapılan operasyonda tarlanın belirli bir bölümüne ekilmiş 72 adet Hint keneviri ele geçirildi. Hint keneviri ele geçirilen tarlanın sahibi olduğu tespit edilen şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Tarlada ele geçirilen Hint kenevirleri ise yakılarak imha edildi.
(FC-Y)

09.08.2017 19:21:48 TSI
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