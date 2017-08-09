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80 hacı adayı dualarla uğurlandı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 19:45
80 hacı adayı dualarla uğurlandı
80 hacı adayı dualarla uğurlandı

(Fotoğraflı)

Adem Durmaz
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen törenin ardından 80 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kutsal topraklara gidecek 80 hacı adayı için Korkuteli Çayırlı Camii önünde ikindi namazı sonrası tören düzenlendi. Törende konuşan Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, hacı adaylarını bugüne kadar belki yüzlerce kez yolculuk yaptığına dikkat çekerek, "Ancak bu yolculuk, yeryüzündeki en kutsal mekana yapılan, en kutlu yolculuktur. Bu yolculuk, Allah Resul'ünün büyüdüğü, yürüdüğü, vahyin indiği, yaşadığı, sevindiği, üzüldüğü, hayatını yaşadığı, ayak izlerinin olduğu kutsal beldelere yolculuktur. Şuan sizler, kutsal topraklara gitme heyecanı yaşıyorsunuz. Allah niyetlerinizi kabul etsin. Şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar üzerinde hainlerin amaçlarına ulaşmaması için, ülkemizin birliği için de dua edin. Tüm hacı adaylarımızın, ibadetlerini kazasız, belasız yerine getirmeleri nasip olsun" dedi.
Yazıcı, hacı adaylarının yolculuklarını tamamlayıp vatanları ve ailelerine sağlık ve sıhhat içinde dönmenin nasip olmasını temenni etti. Hacı adayları yakılarıyla kucaklaşarak dualarla uğurlandı.
(AD-ÖZ-Y)

09.08.2017 19:48:42 TSI
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