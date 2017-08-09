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Kırıkkaleliler hacı adaylarını uğurladı



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Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Hac mevsiminin başlamasıyla Kırıkkale'den Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla gidecek ilk kafile uğurlandı.

Kırıkkaleliler hacca gidecek yakınlarını dualar eşliğinde yolcu etti. Kırıkkale Müftülüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndan gönderilecek hacı adaylarına uğurlama töreni düzenlendi. Törende ilahiler okundu ve hacı adaylarının sağ salim kutsal toprakları ziyaret ederek hac ibadetlerini yapıp geri dönmeleri için dualar edildi.

Düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Kırıkkale Müftüsü Şahin Yıldırım, "İşte o ayetlerin indirilmiş olduğu mekânlara gidiyorsunuz. Sevgili Peygamberimiz'in (s.a.v) yürüdüğü, ayak bastığı, göz yaşı döktüğü, alnını secdeye koyduğu mekânlara gidiyorsunuz. Bu mekanlarda inşallah bizleri de unutmayacaksınız. Rabbimizin çağırdığı kimseleriz. Rabbim ibadetlerinizi layığı ile yapmayı nasip etsin." dedi.

2017 yılında Kırıkkale'den kutsal topraklara toplamda 502 hacı adayı gidecek bunlardan 336'sı ise Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirecek.

(MT-SLH)



09.08.2017 20:27:51 TSI

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