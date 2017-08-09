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Çamura bulanan cadde ve sokakları Süleymanpaşa Belediyesi temizledi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Elektrik hatları döşenmesi için yapılan kazı çalışmaları sırasında Zafer Mahallesi Kumluk Bayırı sokakta bulunan içme suyu ana isale hattının zarar görmesi ve su taşkını yaşanması sonrası çamura bulanan cadde ve sokaklar Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sayesinde yeniden eski haline döndü.

Su taşkınının oluşmasının hemen ardından olay yerine gelen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 kepçe, 2 küçük 5 metreküplük kamyon, 1 büyük 14 metreküplük kamyon, 1 büyük metreküplük süpürge, 1 küçük 4 metreküplük süpürge, 2 arazöz yıkama aracı ve 12 temizlik görevlisiyle olaya müdahale etti.

Akan çamurun önünün kesilmesi ile çalışmaları hızlandıran ekipler, arızanın giderilmesinin ardından son olarak caddeyi yıkayarak eski haline getirdi.

(HLD-MEF-Y)



09.08.2017 20:47:23 TSI

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