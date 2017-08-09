ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kilis Polateli-Şahinbey OSB bin 303 hektar alan hazineden devir alınacak

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 21:49
Kilis Polateli-Şahinbey OSB bin 303 hektar alan hazineden devir alınacak
Kilis Polateli-Şahinbey OSB bin 303 hektar alan hazineden devir alınacak

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan Başkanlığında, Kilis Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı.
Vali Tekinarslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, daha önce Bakanlıkça onaylanan hazineye ait bin 299 hektar alanın bedelsiz olarak, özel şahsa ait 4 hektarlık alanın kamulaştırılması ile toplam bin 303 hektar alanın Kilis Polateli - Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi devir alınmasına karar verildi. Ayrıca, Müteşebbis Heyetinin başkanlığına Vali Tekinarslan'ın seçildiği toplantıda Polateli OSB'de yapılacak planlamada parsel büyüklükleri konusu değerlendirildi. Polateli OSB'nin imar planlarının yapılması ve jeolojik etüd raporunun hazırlanması ile ilgili hususların da masaya yatırıldığı toplantıya Kilis Polateli - Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis üyeleri üyesi Adil Sani Konukoğlu, Mustafa Topçuoğlu, Cevdet Akınal, Mustafa Özgüler, Mehmet Erdal Öndeş, Mehmet Özçiloğlu, Mehmet Sadi Özhasanekler, Ahmet Nedim Özçelebi, Hakkı Çelik, Mustafa Bolat, Cuma Avcı, Ahmet Zahteroğulları Kıyam Dalyanoğlu, Adil Kılınçoğlu ile sekretarya yı görevini yürüten Gaziantep Ticaret Odası Başkanlığı Genel Sekreteri Kürşat Göncü ile Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Mehmet Murat Sakar katıldı.
Kilis Polateli - Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde devralınacak araziler ile birlikte imar tadilatının onaylanmasından sonra yatırımcılara fabrika yapılmak üzere arsa tahsisi yapılacağı bildirildi.
(MAD-SD-Y)

09.08.2017 21:51:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Alo 185 arıza ve ihbar hattı
YEREL

ALO 185 ARIZA VE İHBAR HATTI
300 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

300 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Oylum Höyükte kazılar sürüyor
YEREL

OYLUM HÖYÜKTE KAZILAR SÜRÜYOR
Vali Tekinarslan OSB'deki yarımlarla ilgili bilgi aldı
YEREL

VALİ TEKİNARSLAN OSB'DEKİ YARIMLARLA İLGİLİ BİLGİ ALDI
Kilis'te eğitim yatırımları
YEREL

KİLİS'TE EĞİTİM YATIRIMLARI
İtfaiyeden bayanlara yangına müdahale eğitimi
YEREL

İTFAİYEDEN BAYANLARA YANGINA MÜDAHALE EĞİTİMİ
Çiftçiler yer altı sularıyla susuzluğu yenmeye çalışıyor
YEREL

ÇİFTÇİLER YER ALTI SULARIYLA SUSUZLUĞU YENMEYE ÇALIŞIYOR
Bindallı ve kaftan dikiminde sona gelindi
YEREL

BİNDALLI VE KAFTAN DİKİMİNDE SONA GELİNDİ