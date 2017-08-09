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Kilis Polateli-Şahinbey OSB bin 303 hektar alan hazineden devir alınacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan Başkanlığında, Kilis Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı.

Vali Tekinarslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, daha önce Bakanlıkça onaylanan hazineye ait bin 299 hektar alanın bedelsiz olarak, özel şahsa ait 4 hektarlık alanın kamulaştırılması ile toplam bin 303 hektar alanın Kilis Polateli - Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi devir alınmasına karar verildi. Ayrıca, Müteşebbis Heyetinin başkanlığına Vali Tekinarslan'ın seçildiği toplantıda Polateli OSB'de yapılacak planlamada parsel büyüklükleri konusu değerlendirildi. Polateli OSB'nin imar planlarının yapılması ve jeolojik etüd raporunun hazırlanması ile ilgili hususların da masaya yatırıldığı toplantıya Kilis Polateli - Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis üyeleri üyesi Adil Sani Konukoğlu, Mustafa Topçuoğlu, Cevdet Akınal, Mustafa Özgüler, Mehmet Erdal Öndeş, Mehmet Özçiloğlu, Mehmet Sadi Özhasanekler, Ahmet Nedim Özçelebi, Hakkı Çelik, Mustafa Bolat, Cuma Avcı, Ahmet Zahteroğulları Kıyam Dalyanoğlu, Adil Kılınçoğlu ile sekretarya yı görevini yürüten Gaziantep Ticaret Odası Başkanlığı Genel Sekreteri Kürşat Göncü ile Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Mehmet Murat Sakar katıldı.

Kilis Polateli - Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde devralınacak araziler ile birlikte imar tadilatının onaylanmasından sonra yatırımcılara fabrika yapılmak üzere arsa tahsisi yapılacağı bildirildi.

(MAD-SD-Y)



09.08.2017 21:51:07 TSI

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