Necmettin öğretmenin öğrencilerinden Vali Memiş'e ziyaret



GÜMÜŞHANE (İHA) - Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyü ilkokulundaki öğrencileri Gümüşhane Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.

Vali Memiş'in davetlisi olarak Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ile birlikte Gümüşhane'ye gelen ve şehit öğretmenleri Necmettin Yılmaz'ın kabrini ve ailesini ziyaret ettikten sonra Torul Kaymakamı Mustafa Karali, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu'nu ziyaret eden öğrenciler, Gümüşhane'yi gezdikten sonra Vali Okay Memiş'i de makamında ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mesut Olgun'un da hazır bulunduğu ziyarette şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileriyle bir süre sohbet eden Vali Memiş, "Bizim şehidimiz Necmettin Yılmaz öğretmenimizin öğrencileri hepinizin gözlerinden öpüyorum, hepinizi kucaklıyorum. Bizim acımızı paylaşmak üzere geldiniz. Malumlarınız olduğu üzere acılar paylaşıldıkça azalır, sevgi ve muhabbet paylaşıldıkça artar. Onun için buraya kadar gelmeniz, bize başsağlığı dileklerinde bulunmanız, Necmettin Yılmaz şehidimizin doğmuş olduğu, büyümüş olduğu memlekete kadar gelmeniz, annesinin, babasının elini öpmeniz çok büyük bir incelik ve kadirşinaslık. Hakikaten bizim acımızı paylaştınız. Çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Bu ülkenin 81 vilayetiyle bölünmez bir bütün olduğunu vurgulayan Vali Memiş, "Urfa'da bizim Gümüşhane'de bizim. İşte gezdiniz gördünüz buradaki coğrafi şartları, arazi yapımızı. Burada, zor şartlarda, belki de fakirlikle büyüyen Necmettin Yılmaz şehidimizin ailesi inşaatta çalışarak çocuğunu okutuyor, liseye gönderiyor, üniversiteye gönderiyor, sonra öğretmen yapıyor. Tamamıyla helal yollardan parasını kazanarak, hiç harama bulaşmadan çocuğunu büyütüyor ve çocuğu Urfa'daki bu çocuklarımıza bir şeyler öğretmek, dünyayı öğretmek, dünyayı tanıtmak, dünyaya hazır etmek için bir çaba sarf ediyor. Sonra memleketine geliyor bayram vesilesiyle. Memleketine gelirken de Tunceli/Pülümür yolunu kullanıyor. Ve tek suçu o yolu kullanmak. Başka hiçbir suçu yok. Ancak hain teröristlerce kaçırılarak maalesef şehit ediliyor" dedi.

Necmettin Yılmaz öğretmenin şehit olduktan sonra bu ülkeye mal olduğunu kaydeden Vali Memiş, "Artık devletin ve yüce Türk milletinin evladı. Sadece annesinin babasının değil. Onun ailesi de bize emanet. Bu öğrenciler de şehidimizin bizlere emaneti. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Terör örgütünü kınıyorum ve lanetliyorum. Tabii biliyorsunuz bu hain saldırı Tunceli'de de çok özlediğimiz demeçler verilerek kınandı. Aslında bir noktada yüreğimize su serpti bu durum. Terörle mücadele veyahut da bu ülkenin kalkınmasına yönelik mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Biz bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için her türlü mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Devletimiz bu kararlılıkta. Kürt kardeşlerimizle- Türk kardeşlerimizle, alevisiyle-sünnisiyle, kuzeyi-güneyi-doğusu-batısıyla hep birlikte bu coğrafyada huzur içerisinde yaşayacağız. Buna inanıyoruz. Biz kardeşlerimize, ülkemizin sağduyulu vatandaşlarına inanıyoruz ve güveniyoruz. Mücadelemiz terör örgütüyle. Bizim devlet olarak Kürt vatandaşlarımıza yönelik hizmet götürmekten başka bir amacımız yok. Devletimizin, hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde onlara kamunun kaynaklarını eşit bir şekilde sunmaktan başka hiçbir kaygımız yok. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Sizleri burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah memleketlerinize giderken de bizim bu sevgi dileklerimizi, iyi niyetlerimizi ailelerinize de götürürsünüz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Vali Memiş, ziyaretin sonunda öğrenciler ve heyetle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

